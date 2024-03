Diana Șoșoacă anunță un 'șoșoc total': 'Va fi un cataclism politic în România' / VIDEO

Diana Șoșoacă a fost invitata ediției de vineri, 8 martie 2024, a emisiunii BZI LIVE, transmisă de Bună Ziua Iași. Ea a vorbit, între altele, despre un interviu, care urmează să fie difuzat în câteva zile, pe care l-a descris ca fiind „un șoșoc total“ și care anunță „un cataclism politic în România“.

„Este a doua oară când scap România de război (...) Acum, prin declarația asta politică am deranjat: NATO, UE, SUA, inclusiv Moscova. Nu e prima oară când declarațiile mele politice au fost preluate de presa moscovită. Nu mă cenzurează Moscova, Italia, Germania, Austria - vorbesc de televiziunile independente care mă cheamă.

O să aveți o surpriză zilele acestea, o premieră. Va fi 'șoșoc total'. După interviul în Italia - care a deranjat enorm, interviul din Serbia - care ambele fac înconjorul lumii - cred ca duminică va fi dat un interviu care ..cine știe ce va produce. Un cataclism politic în România. Pentru că am participat la o emisiune foarte interesantă, acolo unde nu a avut nimeni niciodată curajul să participe. După interviul de la Auf Heinz din Berlin am înțeles că au fost amendați cu 195.000 de euro. Iar in Noua Zeelanda și Australia, televiziunea lui Alex Jones, nici acum, dopă 2 ani de zile, nu și-a putut recupera licența și nici toată aparatura în cuantum de 3 milioane de dolari care a fost confiscată după interviul pe care l-a făcut cu Diana Șoșoacă“, a explicat Diana Șoșoacă la BZI Live.