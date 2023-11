Didier Deschamps, selecţionerul Franţei, nu exclude să antreneze din nou o echipă de club

Didier Deschamps, selecţionerul naţionalei de fotbal a Franţei, a declarat pentru ziarul Nice-Matin că nu exclude să antreneze din nou o echipă de club.

Didier Deschamps, care pregăteşte din 2012, cu mare succes, reprezentativa Franţei, a răspuns "da" când a fost întrebat despre posibilitatea de a reveni pe banca unei echipe de club, potrivit Agerpres.

"Dar astăzi nu-mi pun această problemă. Nu ştiu cum va arăta ziua de mine sau cea de poimâine. Am un mare privilegiu, am libertatea să aleg", a afirmat tehnicianul, al cărui contract cu Federaţia franceză de fotbal expiră în 2026. Sub conducerea sa Franţa a fost campioană mondială în 2018, vicecampioană mondială în 2022 şi vicecampioană europeană în 2016.

Deschamps ia în calcul şi posibilitatea de a se retrage din activitate: "Dacă eu consider că nu mai sunt în stare să-mi îndeplinesc îndatoririle, de ce nu! Să mă opresc? Se va întâmpla la un moment dat. Ştiu că am un post foarte invidiat, e normal, este nivelul de top. Dacă am mai puţină pasiune, dorinţă, hotărâre, nu voi continua, dar acest tricou albastru-alb-roşu este pentru mine, din punct de profesional, mai presus de orice", a spus Deschamps, în vârstă de 55 de ani.