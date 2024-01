Dîncu, atac la Ciucă, Cîțu, Orban și Dăncilă: 'Ce trebuie să facă acum Marcel Ciolacu este să refacă ceea ce au stricat vreo patru premieri înaintea lui'

Preşedintele Consiliului Naţional Politic al PSD, sociologul Vasile Dîncu, a declarat vineri, la conferinţa de alegeri a organizaţiei PSD Maramureş, că ceea ce trebuie să facă acum premierul Marcel Ciolacu este să refacă ce au stricat vreo patru premieri înaintea lui şi a precizat că atunci când a venit PSD la putere, a construit modele de dezvoltare, iar când a plecat, toate s-au pierdut.

„Sper că vom face, sub îndrumarea esenţială a domnului Mihai Tudose, cel mai mare dintre noi..înalt am vrut să zic…sper că vom reuşi să facem o politică a ideilor. Noi am fost pragmatici, de fiecare dată noi ne-am preocupat de dezvoltarea României. Uitaţi-vă pe grafice, când a venit PSD la putere, noi am crescut, am construit modele de dezvoltare, când am plecat, toate astea s-au pierdut, au început datoriile”, a spus Vasile Dîncu în cadrul conferinţei de alegeri, potrivit news.ro.

El a continuat: „Ceea ce trebuie să facă acum Marcel Ciolacu este să refacă ceea ce au stricat vreo patru premieri înaintea lui”.

„Am luat tot timpul împrumuturi, am cumpărat măşti de miliarde sau injecţii, vaccinuri de care nu aveam nevoie”, a subliniat Dîncu.

„Noi avem nevoie de o politică a ideilor, pentru că şi ideile sunt necesare pentru a contrui un nou model de dezvoltare, pentru România”, a completat Dîncu, precizând că nu e suficient doar să se răspundă la crize.