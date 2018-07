Directorul Colegiului SRI îl desființează pe Ion Cristoiu: 'Altădată era mult mai subtil, mai sofisticat. Acum minte într-o manieră absolut jenantă'

Iulian Fota, directorul Colegiului SRI și fost consilier prezidențial, reacționează după declarațiile lui Ion Cristoiu de la Antena 3, lansând un atac dur la adresa jurnalistului: „altădată era mult mai subtil, mult mai sofisticat. Acum minte într-o manieră absolut jenantă”. În acest sens, Fota identifică „două mari gogomănii” spuse de Cristoiu în cadrul emisiunii „Subiectiv”, și anume faptul că premierul este egal în rang cu președintele, respectiv că rezultatul alegerilor din 2014 este consecința amestecului extern.

„Romania se afla prinsa in acest moment in plina contra-revolutie, pentru a fi oprita europenizarea tarii. Mai vechile linii din fostul PCR si fosta Securitate , batrini dar activi, care incepind cu 1997 au pierdut partida, Romania aderind intre timp la NATO si UE, in alianta cu citiva oportunisti mai tineri, avind interese comune, incearca readucerea Romaniei in post-comunism si revenirea pe linia nationalismului etno-religios, cel practicat alta data de "patrulaterul rosu". Asocierea Antena 3-Ion Cristoiu, tot mai frecventa in ultimul timp, face parte din aceasta contra-revolutie.

Acum citeva minute, comunistul Ion Cristoiu spunea pe Antena 3 mai multe minciuni. Am retinut doua. Prima, premierul este egal ca rang cu Presedintele. A doua minciuna e sa spui ca rezultatul alegerilor din 2014 este consecinta amestecului extern. Doua mari gogomanii, doua minciuni si manipulari . Prezint mai jos citeva argumente.

Inferioritatea, ca rang, a premierului fata de Presedinte este o cutuma internationala. In marea majoritate a cazurilor Presedintele este si sef al statului. Nu este cazul la premier, unde sef al statului poate fi un presedinte sau un monarh. Cind Presedintele Romaniei viziteaza o tara straina si se intilneste cu premierul tarii respective, acesta vine si-l viziteaza pe Presedinte, la resedinta ce i-a fost atribuita pe timpul vizitei in tara respectiva. Deci aceasta asimetrie este valabila si in relatia cu alte state.

Conform Constitutiei Romaniei, Presedintele il poate desemna pe premier sa participe in locul sau la reuniuni internationale fara ca reciproca sa fie valabila. Presedintele Romaniei este si presedinte al CSAT in timp ce premierul este VICE-presedinte. Presedintele are dreptul sa participe la sedintele de Guvern si in acest caz EL CONDUCE sedinta, nu premierul. Si toate aceste lucruri sunt firesti, legitimitatea democratica a Presedintelui fiind mult mai mare decit a premierului.

In ce priveste alegerile prezidentiale din 2014, ele au fost organizate de catre PSD. Mai este aici ceva de spus?

Altadata, Ion Cristoiu, om cu mare experienta in actiuni subversive, era mult mai subtil, mult mai sofisticat. Acum minte intr-o maniera absolut jenanta. Oare atit de proasta sa fie situtia complotistilor, incit sa trebuiasca sa se coboare la asemenea practici?", scrie Fota, pe Facebook.