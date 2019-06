Directorul Dinamo București a explicat de ce l-a concediat pe Mircea Rednic: 'Clubul nu îşi mai permite în acest moment să aibă un sezon ratat'

Rezultatele l-au dat afară pe Mircea Rednic de la Dinamo. Aceasta a fost declarația oferită de oficialul Bogdan Bălănescu, într-o intervenție telefonică la Digi Sport, relatează Mediafax.

Directorul general al "câinilor" a precizat că decizia de a-l demite pe "Puriu" nu a avut legătură cu vreun conflict despre bani sau buget pentru noi transferuri.

"Vreau să vă precizez faptul că nu am avut nici cea mai mică divergenţă cu Rednic. În 8 luni de zile în care am lucrat, nu a fost vreo problemă între noi. El a stabilit ce jucători să vină, a fost sprijinit total de mine şi de club. Azi am ajuns la concluzia că trebuie să ne despărţim. Antrenorii sunt ţinuţi în funcţie de rezultate. Cu Rednic am vorbit despre despărțirea de o serie de jucători, deci nu vom avea probleme la a ne despărți sau a continua cu anumiți jucători. La Dinamo, cel puțin în ultimii ani, toți antrenorii care au fost principali au avut putere deplină în ceea ce înseamnă politica de transferuri, construirea lotului: Cosmin Contra, Andone, Rednic.

Dinamo nu îşi mai permite în acest moment să aibă un sezon ratat. Vom încerca și cu domnul Negoiță", a spus Bogdan Bălănescu.

Directorul general a vorbit și despre obiectivul pe care îl are noul antrenor al "câinilor" Eugen Neagoe:

"În primul an play-off-ul și în al doilea cupele europene, nu ascund faptul că în primul an mi-aș dori să ne calificăm pentru un loc în cupele europene".

Dinamo a încheiat sezonul 2018-2019 pe locul nouă în campionat, cea mai slabă poziție din istoria clubului.