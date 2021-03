Discuții oficiale cu privire la oportunitățile pe care România le oferă investitorilor străini

Am avut privilegiul de a discuta cu Nova Stevens, una dintre cele mai influente persoane de business din industria modei, real estate și amenajărilor interioare. Spiritul antreprenorial se împletește cu cel de activist pentru drepturile femeilor, fiind unul dintre cei mai importanți lideri ai generatiei sale. Pe lângă acestea Nova este și Miss Universe Canada 2020 și finalista Miss World 2021. Am discutat despre oportunitățile pe care România le oferă investitorilor străini și am convenit asupra unei vizite de afaceri, exploratorii, în decursul acestui an, pentru a cunoaște țara noastră, avantajele pe care România le oferă și pentru a organiza întâlniri cu mediul de afaceri. Nova, dezvoltă în prezent, importante proiecte de afaceri în Mexic, Canada, SUA, dar și pe continentul african, iar decizia sa de a investi în România ar putea reprezenta un adevarat succes pentru țara noastră, atât din punct de vedere economic, dar și sub aspectul imaginii internaționale, Nova Stevens putând deveni astfel un ambasador al investitorilor străini din România, oferindu-ne o promovare internațională adresată celor mai importanți oameni de afaceri din întreaga lume. Scrie pe pagina de Facebook Razvan Pircalabescu, Șeful secției comerciale - Biroul de Promovare Comercial Economic Ciudad de Mexico