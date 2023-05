Disney renunţă la câteva zeci de filme şi seriale de pe serviciile sale de streaming, pentru a face economie - Lista titlurilor care vor fi eliminate

După pierderile de la început de an, Disney a trecut la tăieri, pe modelul HBO, încercând să scape de cheltuielile cu titlurile care nu au avut mare succes, potrivit news.ro.

Peste 50 de filme şi seriale vor dispărea de pe Disney+ şi Hulu, într-o încercare a gigantului american de a reduce cheltuielile.

Conform estimărilor companiei, mutarea ar trebui să genereze economii de 3 miliarde de dolari, după ce, anul trecut, au fost investite aproape 30 de miliarde de dolari în conţinut.

Lista completă a titlurilor care vor fi scoase de pe cele două servicii:

Disney Plus:

Big Shot

Turner & Hooch

The Mysterious Benedict Society

The Mighty Ducks: Game Changers

Willow

The Making Of Willow

Diary of a Future President

Just Beyond

The World According to Jeff Goldblum

Marvel’s Project Hero

Marvel’s MPower

Marvel’s Voices Rising: The Music of Wakanda Forever

Rosaline

Cheaper by the Dozen remake

The One and Only Ivan

Stargirl

Artemis Fowl

The Princess

Encore!

A Spark Story

Black Beauty

Clouds

America the Beautiful

Better Nate Than Ever

Weird but True!

Timmy Failure

Be Our Chef

Magic Camp

Howard

Earth to Ned

Foodtastic

Stuntman

Disney Fairy Tale Weddings

Wolfgang

It’s a Dog’s Life with Bill Farmer

The Real Right Stuff

The Big Fib

Rogue Trip

More Than Robots

Shop Class

Pick the Litter

Own the Room

Among the Stars

Harmonious Live!

Pentatonix: Around the World for the Holidays

Hulu:

Y: The Last Man

Pistol

Little Demon

Maggie

Dollface

The Hot Zone

The Premise

Love in the Time of Corona

Everything’s Trash

Best in Snow

Best in Dough

Darby and the Dead

The Quest

Eliminarea conţinutului care performează slab este o strategie la care au apelat anterior şi alte servicii de streaming, precum HBO Max şi Showtime, tot în ideea reducerii cheltuielile.

Decizia Disney vine după ce, în primul trimestru, Disney+ a pierdut 4 milioane de abonaţi.