Distanța legală pentru cotețul câinelui față de gardul vecinului. Ce spune legea

Amplasarea coteț ului câinelui în curte necesită atenție deoarece trebuie respectată o anumită distanță față de gardul vecinului, altfel riscăm să primim o amendă considerabilă și să declanșăm o dispută neplăcută.

Mulți români se confruntă cu amenzi considerabile din cauza necunoașterii regulamentului referitor la amplasarea cotețului câinelui în curte, care prevede necesitatea respectării unei anumite distanțe față de gardul vecinului.

Stând la casă, provocările pot fi mai intense decât într-un apartament la bloc. De aceea, mulți aleg să aibă un animal de companie pentru a se proteja împotriva potențialelor obstacole, inclusiv împotriva hoților care ar putea să încerce să intre în curte sau în locuință pentru a fura bunuri.

Chiar dacă un câine este considerat cel mai bun prieten al omului și este alături în orice situație, poate deveni o sursă de tensiune cu vecinii, mai ales când cușca câinelui este amplasată prea aproape de casa lor, scrie fanatik.ro.

Pe un forum, o persoană a fost curioasă dacă poate amplasa cotețul patrupedului său la o distanță de 60 de centimetri față de gardul vecinului său.

”Bună seara, aș avea o rugăminte, dacă mă poate ajuta cineva: Am o rudă care are casă, împrejmuită de un gard, care separă proprietățile, respectiv de curtea vecinului. Gardul se află la o distanță de 60 cm. de peretele casei rudei mele, perete care are geamuri de la bucătărie și sufragerie.

Vecinul intenționează să plaseze cușca câinelui chiar lângă gard. Mă întreb dacă ar avea voie, ținând cont că ori de câte ori aș deschide geamurile pentru aerisire, ar intra în locuința miros de câine. Mulțumesc mult dacă mă poate ajuta cineva.”, este întrebarea de pe avocatnet.ro, adresată de unul dintre membrii forumului.

Ce prevede art.612 din Codul Civil

Răspunsurile nu au întârziat să apară, iar conform legislației menționate anterior, în astfel de situații, cotețul câinelui trebuie să fie amplasat la o distanță minimă de 60 de centimetri față de gardul vecinului. Încălcarea acestei reguli poate atrage sancțiuni care depășesc 500 de lei.

Regulamentul referitor la legislație apare în art. 612 din Codul Civil, în care este menționat și că orice derogare de la distanța minimă se convine doar între părți. În urma acordului, care trebuie exprimat la notar, nu se va mai pune problema unei ilegalități.