Doar 7% dintre organizaţii construiesc o cultură diversă şi incluzivă (studiu)

Diversitatea, echitatea şi incluziunea (DEI) sunt considerate obiective de interes pentru companiile europene, însă doar 7% dintre organizaţii construiesc o cultură diversă şi incluzivă, conform unui studiu realizat de EY România, dat vineri publicităţii, potrivit Agerpres.

Concluzia este rezultatul Indicelui DEI la nivel european al EY, studiu realizat în colaborare cu FT-Longitude, care sintetizează opiniile a 900 de manageri de top şi executivi şi a 900 de angajaţi fără funcţii de conducere, din nouă ţări europene (Austria, Belgia, Ţările de Jos, Elveţia, Italia, Portugalia, Spania, Franţa şi Germania).

"Deşi echipele de conducere din companii şi-au luat angajamente verbale ferme în privinţa DEI, iar managementul pare încrezător în progresele înregistrate, experienţa reală a angajaţilor care nu fac parte din conducere sugerează altceva. Cercetarea arată că eforturile de îmbunătăţire a diversităţii, egalităţii şi incluziunii (DEI) la locul de muncă sunt încă în curs de desfăşurare. Această neconcordanţă reprezintă o provocare pentru management de a face ca schimbările organizaţionale să corespundă obiectivelor lor ambiţioase. Studiul EY oferă lecţii valoroase din partea liderilor DEI, oferind paşi practici pentru a reduce acest decalaj şi sprijinind organizaţiile în creşterea eficienţei iniţiativelor lor DEI. În cele din urmă, ceea ce contează este impactul adus de iniţiativele DEI, menite să construiască o lume care funcţionează mai bine", susţine Ana-Maria Voicu Domşa, Partener, Global Compliance & Reporting, Diversity & Inclusion Lead, EY România.

Organizaţiile din Europa au în continuare dificultăţi în atingerea obiectivelor DEI şi în optimizarea propriei culturi a diversităţii. Unul dintre motive ar putea fi faptul că echipele manageriale nu sunt încă suficient de diverse: doar 40 % dintre managerii intervievaţi au afirmat că fac parte din grupuri subreprezentate, în timp ce procentul angajaţilor fără funcţii de conducere este de 61%. O reprezentare chiar mai scăzută, dacă excludem femeile, în cazul cărora 16% dintre manageri şi 31% dintre angajate au afirmat că fac parte dintr-o categorie subreprezentată.

"Această lipsă de diversitate în rândul factorilor de decizie introduce o percepţie prea optimistă asupra performanţei DEI a organizaţiei şi, prin urmare, reprezintă un risc de deprioritizare a DEI în comparaţie cu alte priorităţi de business: organizaţiile cu echipe manageriale mai diverse au şanse mai mari decât echipele manageriale nediversificate de a fi luat măsuri de îmbunătăţire a mai multor aspecte ale diversităţii, inclusiv diversitatea culturală (41% vs. 36%), diversitatea de gen (70% vs. 57%) şi diversitatea LGBTQIA+ (27% vs. 22%)", spune EY România.

Pe de altă parte, angajaţii fără funcţii de conducere - care sunt mai diverşi decât liderii organizaţionali - demonstrează o percepţie vizibil mai slabă a progreselor DEI înregistrate de organizaţie: mai puţin de jumătate consideră "bună" performanţa companiei lor privind diversitatea etnică sau culturală (48%), diversitatea LGBTQIA+ (35%), cea socio-economică (34%), estimând o performanţă chiar inferioară pentru diversitatea privind dizabilităţile (29%). Mai important este faptul că aceştia îşi exprimă îngrijorarea privind calitatea experienţei la locul de muncă: aproximativ 3 din 10 angajaţi fără funcţii de conducere intervievaţi au fost victime ale discriminării sau hărţuirii şi intimidării şi nu se simt în siguranţă din punct de vedere psihologic la serviciu. Aproximativ unu din cinci (17%) afirmă că au fost martorii unor hărţuiri suportate de colegii lor.

Conform sursei citate, indicele DEI la nivel european al EY arată diferenţa de percepţie privind evoluţia, indiferent dacă respondentul aparţine sau nu unei categorii subreprezentate: 55% dintre angajaţii LGBTQIA+ acordă scoruri scăzute "capacităţii de a acţiona în personalitatea lor autentică la locul de muncă", în comparaţie cu 39% dintre ceilalţi angajaţi; doar 35% dintre femei au sentimentul apartenenţei la serviciu, în comparaţie cu 40% dintre bărbaţi; 43% dintre minorităţile etnice şi culturale nu sunt optimiste cu privire la oportunităţile lor de carieră, în comparaţie cu 36% dintre ceilalţi angajaţi; doar 25% dintre angajaţii cu o dizabilitate fizică sau mintală au sentimentul apartenenţei la serviciu, în comparaţie cu 39% dintre ceilalţi angajaţi.