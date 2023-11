Doi bărbați au încercat să convingă un copil să nu meargă la spital după un accident, în Suceava

Doi bărbați au încercat să convingă un copil să nu se ducă la spital după ce toți trei au fost implicați într-un accident pe un drum județean din Suceava. Bărbații au fost reținuți, anunță Mediafax.

Polițiștii din Suceava au fost sesizați duminică de angajații Spitalului din Gura Humorului că un minor s-a prezentat la medic după ce ar fi fost victima unui accident produs cu o zi înainte pe DJ 177C, în afara localităţii Capu Câmpului.

Polițiștii au stabilit că un bărbat de 25 ani, în timp ce conducea mașina, încredinţată de un tânăr de 19 ani, pasager pe scaunul din dreapta, a pierdut controlul asupra direcţiei, părăsind drumul și intrând într-un copac.

În urma impactului, a fost rănit un copil, pasager pe scaunul din stânga spate, care, ulterior, s-a prezentat la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, unde a rămas internat.

Polițiștii susțin că, după accident, șoferul de 25 ani și tânărul de 19 ani au insistat pe lângă minor să nu meargă la spital, astfel încât să nu se sesizeze producerea accidentului rutier.

Cei doi bărbați au făcut demersuri pentru a ridica autovehiculul de la faţa locului, fără a anunţa poliţia şi pentru a ascunde urmele accidentului.

Cei doi au fost identificați și testaţi cu aparatul drugtest, rezultatul fiind negativ la toate substanţele în cazul tânărului de 19 ani, însă pozitiv la o substanţă interzisă pentru șoferul de 25 ani. Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că șoferul are permis de conducere, însă exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice este suspendată din 22 martie, ca urmare a comiterii unei abateri rutiere.

Cercetările sunt continuate, față de șoferul de 25 ani sub aspectul comiterii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, modificarea sau ştergerea urmelor accidentului fără încuviinţarea poliţiei, conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, iar față de tânărul de 19 ani sub aspectul comiterii infracţiunilor de încredinţarea unui vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane care se află sub influenţa substanţelor psihoactive şi modificarea sau ştergerea urmelor accidentului fără încuviinţarea poliţiei.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind încarcerați în arestul IPJ Suceava.