Doi jurnaliști au fost uciși în Gaza: lucrau la AFP și Al-Jazeera/ Video

Moustafa Thuraya, un videograf independent care lucra pentru AFP, şi Hamza Waël Dahdouh, un jurnalist care lucra pentru canalul Al-Jazeera, au fost ucişi în timp ce se aflau într-o maşină, au declarat ministerul şi echipele de salvare.

Waël al-Dahdouh, tatăl lui Hamza al-Dahdouh, era şeful biroului Al-Jazeera din Fâşia Gaza. El a fost rănit recent într-un atac israelian.

Waël al-Dahdouh îşi pierduse deja soţia şi cei doi copii într-un alt atac israelian în primele săptămâni ale războiului.

Moustafa Thuraya lucra pentru AFP din 2019.

Până la 31 decembrie, cel puţin 77 de jurnalişti şi lucrători din domeniul mass-media au fost ucişi de la începutul războiului israeliano-palestinian al Hamas în Fâşia Gaza, la 7 octombrie, potrivit Comitetului pentru protecţia jurnaliştilor.

Dintre aceşti jurnalişti, 70 erau palestinieni, patru israelieni şi trei libanezi.

A heartbreaking news: Our friend Hamza, the son of journalist Wael Al-Dahdouh, and journalist Mustafa Al-Thurya, were martyred after their car was targeted in the city of Rafah. Despite the military's claim that Rafah is a secure area!

