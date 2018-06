Doliu pentru milioane de fani - Fondatorul Pantera a murit

Toboşarul Vinnie Paul, fondator al trupei heavy metal americane Pantera, a murit la vârsta de 54 de ani, vineri noapte, în Las Vegas, potrivit rollingstone.com, conform Mediafax.

Informaţia a fost făcută publică pe pagina de Facebook a trupei Pantera, fără a se preciza cauza decesului.

"Vincent Paul Abbott, cunoscut ca Vinnie Paul, a murit. Paul era cunoscut cel mai mult ca toboşar al trupelor Pantera şi Hellyeah. Nu avem alte informaţii pentru moment. Familia cere să i se respecte intimitatea în acest moment", potrivit mesajului publicat pe Facebook.

Vinnie Paul era cunoscut pe scena muzicii heavy metal de aproape 30 de ani.

Originar din Texas, Paul a înființat Pantera în 1981, cu fratele său chitaristul "Dimebag" Darrell Abbott și cu basistul Rex Brown. Abbott murit după ce a fost împușcat de un fan în timpul unui show cu trupa Damageplan, pe 8 decembrie 2004, în Columbus, Ohio.

După ce a înregistrat trei albume cu soliștii Donnie Hart și Terry Glaze, trupa Pantera l-a recrutat pe Phil Anselmo, în 1987, pentru a forma ceea ce a fost cunoscută drept cea mai bună formulă a grupului - Anselmo, Abbott, Paul și Brown.

Trupa a devenit cunoscută la nivel internațional cu albumul din 1990 "Cowboys From Hell". Continuarea, "Vulgar Display of Power", este considerat un clasic al genului. Următorul, lansat în 1994, "Far Beyond Driven", a debutat pe locul întâi în topul Billboard.

În 2003, după o dispută între frații Abbott și Anselmo, trupa s-a destrămat.

De-a lungul anilor, trupa Pantera a vândut peste 60 de milioane de albume.