Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru a pune capăt separării de părinţi a copiilor imigranţilor ilegali

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat miercuri un ordin executiv pentru a pune capăt separării de părinţi a copiilor imigranţilor ilegali, informează Reuters şi DPA, potrivit Agerpres.

"Este vorba despre ţinerea familiilor împreună, asigurându-ne în acelaşi timp că avem o frontieră foarte puternică, foarte tare", a declarat Trump jurnaliştilor, la semnarea decretului.El a susţinut că nu îi place "imaginea şi sentimentul" familiilor despărţite şi că prin măsura decisă "vom avea mulţi oameni fericiţi". Preşedintele a recunoscut că a discutat subiectul şi cu propria familie: "Ivanka (fiica lui Trump - n. red.) are sentimente foarte puternice. Soţia mea (Melania - n. red.) are sentimente foarte puternice despre asta. Eu am sentimente foarte puternice despre asta. Cred că oricine care are inimă ar avea sentimente foarte puternice despre asta". În acelaşi timp, el a insistat că va continua politica de "toleranţă zero" faţă de imigraţia ilegală.

Serviciul vamal şi de pază a frontierelor SUA a anunţat marţi că din 5 mai până în 9 iunie au fost separaţi de părinţii lor 2342 de copii.



Alternativa la separare constă în închiderea familiilor împreună, deoarece Trump refuză să mai aplice politica predecesorului său Barack Obama, care scutea de detenţie imigranţii ilegali însoţiţi de copii. Nu este clar dacă se încalcă astfel un precedent judiciar privind limitarea duratei arestului pentru copiii, arată Reuters.



Ordinul prezidenţial de miercuri cere Departamentului Justiţiei să solicite modificarea unui ordin judecătoresc care permite familiilor să rămână nedespărţite până la finalizarea procedurilor penale privind intrarea ilegală în SUA. De asemenea, decretul stabileşte că vor avea prioritate la soluţionare procedurile legate de migraţie în care sunt implicaţi copii.