Donald Trump cere intervenția Curții Supreme: Președinția, așa cum o știm, va înceta să mai existe

Donald Trump a cerut luni Curții Supreme a SUA să pună în așteptare o decizie judecătorească prin care i s-a respins cererea de a nu fi urmărit penal pentru că a încercat să anuleze pierderea alegerilor din 2020, scrie Reuters, potrivit Mediafax.

Trump a argumentat că, fără un astfel de scut, „președinția, așa cum o știm, va înceta să mai existe”.

Trump, care încearcă să redobândească președinția în alegerile din 5 noiembrie din SUA, a cerut judecătorilor să pună pe pauză o decizie din 6 februarie a unui complet de trei judecători de la Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Districtului Columbia, care a respins cererea sa de imunitate la urmărirea penală.

Avocații lui Trump au avertizat, într-un memoriu adresat Curții Supreme, că „desfășurarea unui proces penal de luni de zile împotriva președintelui Trump în plin sezon electoral va perturba radical capacitatea președintelui Trump de a face campanie” împotriva președintelui Joe Biden înainte de alegeri.

Aceștia au cerut judecătorilor să oprească procedurile de judecată până când vor încerca să obțină ca toți judecătorii din cadrul circuitului D.C. să reexamineze cazul și, dacă este necesar, să facă apel la Curtea Supremă. Data de 4 martie a procesului lui Trump la tribunalul federal din Washington pentru patru capete de acuzare penale urmărite de avocatul special Jack Smith a fost deja amânată, fără a fi stabilită o nouă dată.

Trump, primul președinte american urmărit penal

Trump, primul fost președinte care a fost urmărit penal, este favorit la nominalizarea republicană pentru a-l înfrunta pe Biden, democratul care l-a învins în 2020.

Încetinirea cazului ar putea fi în beneficiul lui Trump. Dacă va câștiga alegerile din noiembrie și se va întoarce la Casa Albă, el și-ar putea folosi puterile prezidențiale pentru a forța încetarea urmăririi penale sau, eventual, pentru a se grația pentru orice infracțiune federală.

Avocații lui Trump au descris o imagine sumbră - respinsă de circuitul D.C. - a ceea ce s-ar putea întâmpla cu viitorii președinți dacă urmărirea sa penală va fi permisă, avertizând asupra urmăririlor partizane, șantajului și multe altele.

„Fără imunitate în fața urmăririi penale, președinția, așa cum o cunoaștem, va înceta să mai existe”, au scris avocații lui Trump.

„Orice decizie a președintelui cu privire la o chestiune controversată din punct de vedere politic s-ar confrunta cu amenințarea de a fi pus sub acuzare de către partea adversă după o schimbare de administrație. Toate deciziile prezidențiale ar fi expuse la presiuni nejustificate și nedrepte din partea forțelor politice opuse, sub amenințarea punerii sub acuzare după ce președintele a părăsit funcția”, au scris aceștia.

Urmărirea penală ar putea deveni armă politică

„Amenințarea cu urmărirea penală va deveni o bâtă politică folosită pentru a influența cele mai sensibile și importante decizii prezidențiale, cu amenințarea vulnerabilității personale după ce va părăsi funcția”, au adăugat ei.

Decizia circuitului D.C. a afirmat că „riscul ca foștii președinți să fie hărțuiți în mod nejustificat de urmăriri penale federale nefondate pare să fie redus”.

Avocații lui Trump au repetat, de asemenea, afirmația potrivit căreia urmărirea penală este motivată politic.

Majoritatea conservatoare de 6-3 de la Curtea Supremă include trei judecători numiți de Trump. Acuzațiile aduse de Smith în august 2023 au venit în cadrul unuia dintre cele patru procese penale aflate acum în curs de soluționare împotriva lui Trump, inclusiv un altul într-o instanță din statul Georgia care implică, de asemenea, eforturile sale de a anula înfrângerea din 2020.