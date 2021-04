Donald Trump denunţă percheziţiile 'incorecte' efectuate la avocatul său, Rudy Giuliani: 'Sunt standarde duble cum nu a mai văzut nimeni'

Fostul preşedinte american Donald Trump a denunţat, joi, percheziţiile procurorilor federali în locuinţa şi la biroul avocatului său, Rudolph Giuliani, acuzând Departamentul Justiţiei de practici "incorecte" şi de aplicarea "standardelor duble", informează site-ul Politico.com.

"Rudy Giuliani este un mare patriot. El face o serie de lucruri, îşi iubeşte ţara, iar ei descind la apartamentul său. Este atât de incorect, sunt standarde duble cum nu a mai văzut nimeni niciodată", a afirmat Donald Trump, într-un interviu acordat postului Fox Business, potrivit mediafax.ro.

"Nu ştiu ce caută procurorii, ce fac ei. Ei spun că ancheta are legătură cu diverse dosare despre activităţi de lobby. Este o situaţie foarte, foarte incorectă. Trebuie să îl înţelegem pe Rudy. Rudy iubeşte atât de mult această ţară. Este atât de teribil când vezi ce lucruri se întâmplă în ţara noastră, corupţia şi alte probleme. Iar ei îl anchetează pe Rudy Giuliani. Este trist", a subliniat Donald Trump.

Presiunile făcute de Rudy Giuliani asupra unor oficiali ucraineni pentru a lansa investigaţii împotriva adversarului său, Joseph Biden, înaintea scrutinului prezidenţial din 2020 au jucat un rol central în prima inculpare a lui Donald Trump de către Camera Reprezentanţilor în vederea demiterii. Senatul SUA l-a achitat pe Donald Trump de acuzaţiile privind abuz de putere şi obstrucţionarea Congresului.

Procurori federali din Manhattan au efectuat, miercuri, percheziţii în locuinţa şi la biroul lui Rudolph Giuliani, fost primar al oraşului New York şi avocatul personal al fostului preşedinte Donald Trump, în cadrul unei investigaţii privind presupuse contacte cu Ucraina. Anchetatorii au sechestrat dispozitive electronice în urma verificărilor efectuate în apartamentul şi la biroul lui Rudolph Giuliani, în zonele Madison Avenue şi Park Avenue din New York. Robert J. Costello, avocatul lui Rudolph Giuliani, a declarat că percheziţiile nu erau necesare întrucât fostul primar al oraşului New York a răspuns la întrebările procurorilor, cu excepţia celor privind comunicaţiile privilegiate cu Donald Trump.

Procurorii federali verifică dacă Rudolph Giuliani a desfăşurat activităţi de lobby în relaţia cu Administraţia Donald Trump, în 2019, pentru promovarea intereselor unor oficiali şi oligarhi din Ucraina, care, la rândul lor, căutau informaţii compromiţătoare despre adversari politici ai lui Donald Trump, inclusiv despre candidatul democrat Joseph Biden, devenit preşedinte al SUA.

Percheziţiile efectuate la Rudolph Giuliani marchează o nouă etapă în investigaţie, fiind posibil ca autorităţile să fi depistat că există un delict.