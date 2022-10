Donald Trump într-un nou proces în care este acuzat de viol

Fostul președinte Donald Trump a depus mărturie miercuri într-un proces pentru defăimare lansat în 2019 de o fost jurnalistă, E. Jean Carroll, care îl acuză pe fostul preşedinte al Statelor Unite că a violat-o în anii 1990, scrie AFP, citat de Agerpres.

Un judecător de la curtea federală din Manhattan a respins pe 12 octombrie o cerere a lui Trump de a amâna declaraţia sa sub jurământ în faţa justiţiei americane, fostul şef de stat contestând sistematic de trei ani această acţiune.

Săptămâna trecută, judecătorul new-yorkez Lewis Kaplan a decis că depoziţiile lui E. Jean Carroll, 78 de ani, şi Donald Trump, 76 de ani, urmează să aibă loc vineri, 14 octombrie, şi, respectiv, miercuri, 19 octombrie. "Suntem mulţumiţi că, în numele clientei noastre E. Jean Carroll, am putut primi astăzi depoziţia lui Donald Trump", a declarat într-un e-mail adresat AFP firma de avocatură Kaplan Hecker and Fink care o reprezintă pe E. Jean Carroll, fără alte comentarii.



Potrivit New York Times, depoziţia fostului preşedinte - care se poate face prin video între avocaţi şi justiţia din New York - a avut loc din reşedinţa sa din Mar-a-Lago, în Florida. Nu se ştie, însă, dacă E. Jean Carroll a depus mărturie vineri. În această procedură de defăimare, E. Jean Carroll, fost editorialist al revistei Elle, a depus plângere civilă împotriva lui Donald Trump în noiembrie 2019 la New York.



Ea l-a acuzat că a defăimat-o pentru că a calificat drept o "minciună completă", în iunie 2019, acuzaţiile ei de viol într-o cabină de probă a unui magazin universal din New York la mijlocul anilor 1990. Preşedintele republican, aflat atunci în exerciţiu (2017-2021), a spus că nu a întâlnit-o niciodată şi că ea "nu este genul lui de femeie".



Procesul pentru defăimare a fost amânat de bătălii procedurale, mai ales pentru a şti dacă Donald Trump ar trebui să fie reprezentat de guvernul SUA, deoarece era preşedinte la momentul declaraţiilor incriminate.



Avocaţii fostului preşedinte - care nu au răspuns solicitărilor AFP - au susţinut întotdeauna că clientul lor este protejat de imunitate, în special pentru remarcile defăimătoare pe care le-ar fi făcut în timpul mandatului său.

Dar, după cum a relatat marţi Vice News, omul de afaceri s-a lansat într-o nouă diatribă pe reţeaua sa socială, Truth Social, pe 12 octombrie, luând în derâdere acuzaţiile de viol lansate de E. John Carroll.



Astfel, potrivit juriştilor citaţi de Vice News, reclamanta ar putea argumenta că Trump, de data aceasta simplu cetăţean, a defăimat-o din nou. Şi, în ordinul său din 12 octombrie, judecătorul Kaplan a indicat că E. Jean Carroll ar putea cere despăgubiri de la Donald Trump pentru presupusul viol, odată ce o lege a statului New York va intra în vigoare la 24 noiembrie permiţând depunerea unei plângeri civile fără a lua în considerare termenele de prescripţie.