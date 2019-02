Donald Trump reacționează la discursul lui Spike Lee de la gala Oscarurilor - Drăguţ dacă Spike Lee şi-ar fi citit notiţele

Preşedintele Donald Trump l-a ironizat pe Spike Lee la câteva ore după ce regizorul a câştigat statueta Oscar pentru "cel mai bun scenariu adaptat" pentru filmul "BlacKkKlansman", scrie Variety.

Trump a scris pe Twitter că ar fi fost "drăguţ dacă Spike Lee şi-ar fi citit notiţele sau, şi mai bine, să nu le fi folosit deloc atunci când şi-a rostit discursul rasist despre preşedintele său...". El a vorbit despre faptul că "a făcut mai multe pentru afro-americani" decât "aproape orice alt preşedinte".

Lee nu l-a numit direct pe preşedinte în discursul său de mulţumire. Cineastul a vorbit despre a alege între dragoste şi ură şi i-a îndemnat pe oameni să se "mobilizeze" la următoarele alegeri. El s-a mai referit la istoria persoanelor de culoare şi rudele sale, în special la bunica sa, care l-a susţinut să termine facultatea.

"În faţa lumii în seara asta, aduc un omagiu strămoşilor noştri care au construit această ţară în ceea ce este astăzi împreună cu genocidul asupra nativilor săi", a spus Lee. "Toţi suntem legaţi de strămoşi. Ne vom recâştiga dragostea şi înţelepciunea, ne vom recâştiga umanitatea. Va fi un moment puternic".

El a adăugat: "Alegerile prezidenţiale din 2020 bat la uşă. Să ne mobilizăm. Să fim toţi de partea bună a istoriei. Faceţi alegerea morală între dragoste şi ură. Să facem lucurile corecte!".

Spike Lee a declarat că ''arbitrul a luat o decizie proastă'' după ce ''Green Book'', o dramă tot pe tema discriminării rasiale nominalizată la aceeaşi categorie, a fost desemnat "cel mai bun film" la cea de-a 91-a gală Oscar, duminică seară, la Los Angeles.

Lee ar fi încercat să plece din sala de la Dolby Theater după ce "Green Book" a fost anunţat câştigător la finalul ceremoniei, dar s-a întors la locul său. În timpul discursurilor de mulţumire ale celor de la "Green Book", Lee s-a întors cu spatele la scenă.

La întâlnirea cu jurnaliştii, Spike Lee a amintit că filmul său "Do The Right Thing" nu a reuşit să obţină o nominalizare la Oscar în 1989, anul în care filmul "Driving Miss Daisy" - despre un şofer de culoare care conduce o bătrână din Sudul american, a fost câştigător.

"Nu am noroc. De fiecare dată când cineva este şoferul altcuiva, pierd", le-a spus Lee reporterilor, ca răspuns la întrebarea despre reacţia sa cu privire la alegerea ''Green Book'' drept câştigător.

La cea de-a 91-a ediţie a galei premiilor Oscar, Spike Lee, care deţinea un trofeu onorific, a primit primul premiu competiţional.