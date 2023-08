Donlad Trump dezvăluie motivul pentru care crede că este persecutat. Cu ce condiție a fost eliberat pentru moment

Fostul preşedinte republican Donald Trump apreciază că a fost ”o zi foarte tristă pentru America” după ce a pledat ”nevinovat”, la un tribunal federal din Washington, după ce a fost inculpat de conspiraţie în vederea răsturnării rezultatului alegerilor prezidenţiale din 2020, relatează The Associated Press.

El a vorbit despre procedură, pe pista udă, înainte să urce în avion şi să plece înapoi în New Jersey.

Trump’s plane rolls down the runway and leaves Washington after appearing in court today. pic.twitter.com/yeBLflp0rU

Trump a denunţat dosarul drept o ”persecuţie” menită să-i dăuneze campaniei prezidenţiale din 2024.

Trump goes up to reporters, says buildings in D.C. are falling apart (?), claims persecution, refuses to elaborate and leaves. pic.twitter.com/CeAkkVaRUk