Dorin Şerdean, președinte Dinamo: 'Uită lumea că am găsit o ruşine la Dinamo. Trăim în nişte vremuri incredibile. Până la urmă, totul se va rezolva'

Preşedintele executiv al FC Dinamo, Dorin Şerdean, a declarat, joi seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 0-2, că din punct de vedere financiar el a găsit “o ruşine” la gruparea bucureşteană, el menţionnd că situaţia se va rezolva.

“Sunt supărat pe situaţie, pe meci, pe orice vreţi voi. Dinamo e în această situaţie de câţiva ani. Hai să ne gândim că vine Crăciunul, nu vreau să mai vorbesc despre situaţia clubului... N-am arătat foarte bine în seara asta. În România nicio faptă bună văd că nu rămâne nepedepsită. E uşor să aduci pe cineva să-ţi dea 300.000 de euro în vară fără să calce în România, să acopere nişte găuri făcute de alţii, să mai aducă încă 250.000 de euro şi acum să fie făcut în tot felul. Uită lumea că am găsit o ruşine la Dinamo, din punct de vedere financiar, sportiv, economic. Aşa e realitatea. Nu e de acum, ci de ani de zile. Nimeni nu şi-a asumat-o. Dacă a venit cineva după ani de căutări, tot nu e bine. Până la urmă, totul se va rezolva. Suporterii lui Dinamo sunt câteva sute de mii în România. Nu ştiu dacă puteţi dumneavoastră să fiţi portavocea acestor oameni. Şi eu sunt un suporter dezamăgit. Am fost singurul care mi-am asumat ceva. Dacă aşa înţeleg unii oameni să se comporte, dacă nu înţelegem că există ierarhii, legi în ţara asta, legea celor 7 de ani de acasă... Trăim în nişte vremuri incredibile. Sunt 550.000 de euro pe care cineva i-a dat la Dinamo. Dacă nu ar fi existat din spate acele probleme, oare era situaţia din prezent acum? O să vă spun altă dată ce am găsit la Dinamo în septembrie”, a declarat Şerdean, potrivit gsp.ro.

Citește și: Florin Busuioc: ‘Virusul ăsta n-a apărut așa, din neant. A fost creat. Marile companii nu au fost afectate’

GSP menţionează că Şerdean a reuşit să intre pe stadion pentru meciul cu CFR Cluj doar după negocieri cu firma de securitate, el nefiind trecut pe lista de la intrare.

Formaţia CFR Cluj a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XIV-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Debeljuh ’14 şi Păun ’44 (penalti). Penaltiul a fost acordat pentru o intervenţie a lui Puljic la Debeljuh.

Citește și: EXCLUSIV Să râdem cu Clotilde Armand! Și-a trecut în CV-ul oficial că a fost ‘primar pentru o noapte’ în 2016, la Sectorul 1 .