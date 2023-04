Două romane istorice `Femeile din Troia` de Pat Barker şi `O mie de corăbii` de Natalie Haynes, au apărut recent în limba română

Două dintre romanele istorice care i-au fascinant pe cititorii britanici, „Femeile din Troia” de Pat Barker şi „O mie de corăbii” de Natalie Haynes, au apărut recent în limba română, în colecţia Anansi. World Fiction de la Editura Pandora M.

„Femeile din Troia”, cel mai recent roman al îndrăgitei prozatoare britanice Pat Barker, este „una dintre cele mai profunde şi fascinante scriitoare contemporane”, în viziunea criticilor de la The Washington Post.

Nominalizat la Women’s Prize for Fiction, The Gordon Burn Prize şi Costa Book Awards şi câştigător al The Independent Bookshop Award în 2019, „Femeile din Troia” (traducere de Genoveva Cerchez) urmăreşte destinul unei femei extraordinare şi reînvie una dintre cele mai glorioase poveşti ale lumii antice.

Troia a căzut, iar aheii, victorioşi, sunt nerăbdători să se întoarcă acasă cu prada unui război care părea că nu se mai sfârşeşte. Ca să poată pleca înapoi, pe mare, ei aşteaptă un vânt prielnic, însă zeii, jigniţi de îndrăzneala războinicilor, se împotrivesc. Trupul neînsufleţit al regelui Priam zace pe pământ, iar războinicii sunt şi ei părăsiţi în tabăra adăpostită în umbrele unui oraş în ruină. Pe măsură ce aşteptarea creşte, vechi duşmănii ies la suprafaţă, iar gândurile potrivnice dintre oameni, femei şi bărbaţi, nu-şi găsesc astâmpăr. Regina Briseis, cândva sclavă a lui Ahile, urmăreşte în tăcere frământarea celor refuzaţi de vânturile mării şi se aliază cu Hecuba, văduva regelui Priam, încercând să se răzbune pe învingători.

„Romanul lui Pat Barker este o minunăţie” (Publishers Weekly), „Proza lui Pat Barker are ceva mai puternic decât o simplă înfloritură literară: ea aduce întâmplări petrecute demult în prezentul imediat” (The Washington Post), „Scrisul lui Pat Barker este viu, minuţios, profund. Romanul reuşeşte să ne facă să pricepem că simţămintele personajelor lui – jalea femeilor din Troia – nu erau diferite de ale noastre, în lumea contemporană” (Chicago Review of Books) - acestea sunt doar o parte din cronicile entuziaste care au acompaniat publicarea cărţii.

Pat Barker (n. 1943) este autoarea a cinsprezece romane, începând cu capodopera din 1982, Union Street. Drumul fantomă, aparţinând trilogiei despre Primul Război Mondial (Trilogia regenerării), considerată una dintre cele mai apreciate capodopere pe temă istorică din literatura britanică, a fost recompensat cu Booker Prize. Romanul Tăcerea femeilor a fost nominalizat la Women’s Prize for Fiction, The Gordon Burn Prize şi Costa Book Awards, iar în 2019 a câştigat The Independent Bookshop Award. În anul 2000 a primit distincţia de Commander of the Order of British Empire. Trăieşte în Anglia, la Durham. În limba română au mai apărut Dincolo de limită (Editura Trei, 2005), Trilogia regenerării (Editura Trei, 2009) şi Tăcerea femeilor (Pandora M, 2019).

Cel de-al doilea roman care „dă glas femeilor până acum tăcute din Războiul Troian” (Madeline Miller) este „O mie de corăbii”, unul dintre bestsellerurile cunoscutei scriitoare şi clasiciste britanice Natalie Haynes.

O mie de corăbii (traducere de Ioana Filat) nu este numai romanul unui război, ci este o naraţiune urzită cu poveştile femeilor prinse într-un conflict legendar şi istorisită prin vocea muritoarelor, dar şi a zeiţelor, un roman inspirat, printre altele, de Iliada, „una dintre operele fundamentale pe tema războiului şi a războinicilor, a bărbaţilor şi a masculinităţii”.

Creusa se trezeşte la miezul nopţii într-o cetate, Troia, mistuită de flăcări. După zece ani de lupte în care aheii şi troienii aproape că au uitat ce i-a mânat pe câmpul de bătălie, primii a ieşit victorioşi, iar ultimii şi-au văzut cetatea redusă la cenuşă în câteva ceasuri.

Urmările îngrozitoare ale înfruntării se întind de la Muntele Olimp până la Muntele Ida, din Troia până la îndepărtatele insule greceşti, ele îi cutremură pe oameni şi zei deopotrivă.

„Un roman fascinant, o poveste despre pasiuni, trădare şi putere pe care Homer însuşi şi-ar fi dorit s-o scrie”, notau criticii de la Globe and Mail imediat după publicarea cărţii, „aparte, de un feminism curajos, această interpretare subversivă a clasicilor este o profundă încântare”, completau cei de la The Guardian.

Natalie Haynes este una dintre cele mai populare scriitoare britanice, comediană multiplu premiată, jurnalistă şi broadcaster. A făcut parte din juriul Man Booker Prize şi Orange Prize. A publicat trei romane: The Amber Fury (2014), The Children of Jocasta (2017) şi A Thousand Ships (O mie de corăbii, 2019), care a fost nominalizat la Women's Prize for Fiction în 2020. A scris, de asemenea, două volume de nonficţiune, The Ancient Guide to Modern Life (2010) şi Pandora's Jar (2020). Este autoarea unei serii de emisiuni radio, Natalie Haynes Stands Up for the Classics, şi publică frecvent cronici în The Independent şi The Guardian.