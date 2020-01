Dr. Streinu-Cercel: Nu mai umblaţi după teste de gripă pentru că le faceţi degeaba! Medicamentul Oseltamivir ia gripa în 24 de ore

Managerul Institutului "Matei Balş", prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, a declarat miercuri că diagnosticul de gripă este unul "clar" şi că nu mai este nevoie de alte teste pentru această afecţiune, scrie Agerpres.

"Trebuie să terminăm cu această trăznaie, pentru că atunci când punem diagnosticul de gripă, este clar. Te doare capul, faci febră 39-40, te dor muşchii, te simţi ca şi cum ai fi bătut. Ai gripă! Nu ai nevoie de niciun test. Ai nevoie să stai acasă, să te izolezi, să suni medicul de familie şi să îi spui ce ai. El va spune: ai gripă clinic. Acum, moda asta că facem teste de dimineaţă, la prânz şi seara şi bombardând camerele de gardă cu sute de pacienţi este o prostie. Nu facem decât să mutăm virusul de colo-colo. Ca atare, recomandarea mea clară este: staţi acasă, căutaţi-vă, sunaţi medicul de familie. Nu mai umblaţi după teste de gripă pentru că le faceţi degeaba! 80 la sută dintre ele sunt pozitive real şi 20% sunt fals negative. Ca atare, dacă aveţi un test fals negativ, ce o să spuneţi? Că nu aveţi gripă când aveţi şi nu vă trataţi?", a explicat Streinu-Cercel la Ministerul Sănătăţii.

Citește și: PREMIERĂ în Grecia - Ekaterini Sakellaropoulou, prima femeie aleasă în funcţia de preşedinte al țării



El a afirmat că în prezent toate spitalele de pediatrie din Bucureşti trimit copiii la Institutul "Matei Balş" ca să fie testaţi de gripă.



"Să intrăm într-un cadru natural şi să ne vedem de treaba noastră. În fiecare an este gripă. De ieri şi până astăzi, la 'Balş', au fost 141 de pacienţi. Toţi aveau gripă. Aseară, la ora 20,00, erau 50 de copii trimişi de la un spital din Bucureşti pentru test de gripă", a adăugat Streinu Cercel.



Gripa se tratează, potrivit acestuia, cu medicamente antivirale, unul dintre acestea fiind Osetamivir, care are efect în 24 de ore.



"Am văzut acum că o serie de medici nu prescriu Osetamivir, că nu vor să prescrie. Că le-a spus cineva că nu au voie să scrie. Domnilor, hai să ne băgăm minţile în cap! Eu înţeleg medicina defensivă şi că fiecare să facă numai ce este în teritoriul lui, dar într-o astfel de situaţie toată lumea ar trebui să punem numărul pentru a limita răspândirea virusului. I-am dat Tamiflu/Osetamivir, i-am oprit manifestarea şi respectiv transmiterea virusului în populaţie", a mai explicat managerul.