Dracula Film Festival - Filme străine şi româneşti, la ediţia aniversară

Peste 40 de filme horror, fantastice, neo-noir, thrillere dar şi pentru copii vor putea fi văzute de public începând de miercuri, în cadrul celei de a 10-a ediţii a Dracula Film Festival 2022, proiecţiile urmând să aibă loc la două cinematografe din Braşov - Patria şi Astra şi la Centrul Cultural Reduta, până în 16 octombrie, informează Agerpres.

Festivalul, aflat la ediţie aniversară, se deschide miercuri, 12 octombrie, cu proiecţia filmului american Halloween Sfârşitul / Halloween Ends, care va fi proiectat în avanpremieră naţională, de la ora 19,00, la Cinema Astra din Braşov.

Miercuri, în prima zi de festival, la Cinemateca Patria are loc proiecţia filmelor din competiţia de scurtmetraj, un număr de 24 de pelicule - 19 internaţionale şi 5 româneşti concurând pentru trofeele Little Dracula şi Vlădutz.

Tot la Cinemateca Patria, începând cu ziua de joi, 13 octombrie, vor putea fi vizionate, pe parcursul a 3 zile, cele 10 filme din competiţia de lungmetraj.

Cele 10 filme selectate în competiţia Dracula Trophy sunt: Walking Against the Rain (2022, UK), Mimist (2021, Coreea), The Devil's Hideout (2022, Spania), Red Sky Metal Giants (2022, Argentina), Blades in the Darkness (2022, Germania), The Creeping (2021, UK), In albis (2022, Spania), A Life on the Farm (2021, UK), After She Died (2022, Australia) şi The Hermits (2022, Franţa).

În afara competiţiei de lungmetraj, la Cinema Astra vor fi proiectate mai multe filme în avanpremieră naţională, dar şi în premieră la Braşov, printre acestea numărându-se Everything Everywhere All at Once, Watcher, Coupez! şi filmele româneşti Katharina şi Capra cu Trei Iezi, pentru cel din urmă fiind vândute deja toate biletele.

Bilete pentru aceste filme sunt puse în vânzare pe www.biletebrasov.ro.

În cadrul festivalului, la Centrul Cultural Reduta din Braşov vor rula filme tematice, aici urmând să aibă loc evenimente precum Ziua Filmului Asiatic (Bong Joon Ho), Master of Horror (John Carpenter) şi Ziua Dracula la Another SuperHeroes Day, la care intrarea este liberă.

Gala de decernare a premiilor Dracula Film Festival 2022 va avea loc sâmbătă, 15 octombrie la Cinema Astra, urmată de un concert-eveniment în care 6 muzicieni spanioli, 15 instrumente şi un sistem de sunet quadrafonic vor nuanţa live, printr-o inedită dimensiune audio adăugată, percepţia spectatorilor asupra capodoperei din 1922 a lui F. W. Murnau, Nosferatu, în cadrul ediţiei aniversare cu numărul 10 a festivalului internaţional de film fantastic Dracula.

Pe lângă proiecţiile de filme, în cadrul festivalului vor avea loc workshopuri dedicate secţiunii Dracula Digital, Ioan Big, directorul festivalului îşi va lansa propria cartea intitulată "Zombies în secolul XXI", iar la galeria Kron Art va avea loc expoziţia cu vânzare a reputatului artist italian Giorgio Finamore, intitulată Postmodern Gothic Art.

Dracula Film Festival este un proiect al Asociaţiei Culturale Fanzin şi cofinanţat de Primăria Municipiului Braşov şi Centrul Naţional al Cinematografiei.