Dragnea: Iohannis vrea aglutinarea partidelor mici ca să nu-l mai deranjeze nimeni / Liberalismul a murit / PSD e partid de operetă

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a declarat, duminică seară, la Realitatea Plus, că discuțiile din ultima perioadă despre fuziunile unor partide apar penru că președintele Klaus Iohannis „are în buzunar puterea și opoziția” și nu vrea să mai existe nimeni care să-l deranjeze.

Întrebat despre vizita recentă a liderului Pro România la sediul PSD, Dragnea a zis: „E dorinta lui Iohannis ca orice partid mai mic sa fie aglutinat si fuzionat cu cine se poate, cat mai multe oua sa fie puse intr-un cos, ca sa nu fie prea mult deranj, sa nu mai bazaie cine stie cine pe la televizor sa-l deranjeze”.

El a adăugată că negocierile PSD - PNL pentru formarea Guvernului sunt controlate de Iohannis.

„Presedintele are acum in buzunar si puterea si opozita, si Guvernul si Parlamentul. Omul e linistit (...) Eu nu stiu ce negociaza ei, ca ei nu negociaza nimic, ei primesc de la Iohannis mutarile in plic e doar asa sa zica lumea ca negociaza”, a indicat Dragnea.

El a adăugat: „PSD e condus acum din exteriorul lui, nu mai are comanda din interior, liderii de acum sunt marionete, PSD a ajuns acum partid de opereta (...) Ii inteleg pe cei din PSD care vor sa plece, sunt foarte multi, primarii nu vor sa duca voturile in buzunarul lui Iohannis”.

„Nu-l puteti compara pe Crin Antonescu cu Florin Citu. Liberalismul a murit in Romania. Eu nu-s de dreapta, dar atunci era Partid National liberal. Crin a fost un liberal, ca si Tariceanu. Ce e acum nu are nicio legatura cu liberalismul”, a mai afirmat fostul lider PSD.