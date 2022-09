Drulă îi cere explicații lui Ludovic Orban în scandalul de la Blue Air: 'E similar cu Caritas, un fenomen pe care românii îl cunosc'

Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, îi cere lui Ludovic Orban să explice cum poate fi acordat un împrumut de 300 de milioane de lei, garantat cu active de maxim 10 milioane de lei și spune că banii acordați ca ajutor de stat sunt pierduți.

Fostul premier Ludovic Orban a susținut că ajutorul dat pentru Blue Air pe vremea când era șeful Guvernului a fost legal, că așa au procedat și alte state europene, având în vedere contextul pandemiei de atunci. Ca reacție, Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor în Guvernul Cîțu, a spus că în acest caz, Orban trebuie să explice cum se acordă un împrumut de 300 de milioane de lei, care este garantat cu active de maxim 10 milioane.

„Cum se poate da un ajutor, un împrumut de 300 de milioane care e garantat cu active de probabil, maxim, 10 milioane? Dacă cineva răspunde la întrebarea asta și eu cred că ar trebui să răspundă organele, ar trebui să răspundă procuratura la această întrebare, de ce domnul Cîțu, ministrul de Finanțe, a refuzat să semneze și și-a luat concediu în aceeași zi și l-a lăsat pe domnul Burduja să semneze aceste garanții? Probabil că știa ceva. Astea sunt întrebări la care trebuie să răspundă organele în drept. Cei 300 de milioane de lei sunt pierduți, statul poate mai recuperează 5%, și datoriile, vă rog să întrebați unde sunt datoriile Blue Air către Compania Aeroporturi București, către Fisc, către EximBank, ratele la acest împrumut, către Administrația Fondului de Mediu – au fost lăsați de acest Guvern în ultimele 12 luni să ajungă în această situație, să se rostogolească, dacă vreți, e similar cu Caritas, un fenomen pe care românii îl cunosc, putea fi oprit mai devreme și își luau mai puțini țeapă, așa este și aici”, spune Drulă.

Întrebat dacă în perioada când a fost ministru au fost astfel de probleme, Cătălin Drulă a spus că a cerut rapoarte asupra stării companiei.

„Cât timp am fost în Guvern mi-am exercitat cu diligență datoria, care era prevăzută în această ordonanță, am cerut rapoarte care există în Ministerul Transporturilor, ultimul a fost făcut în iulie, asupra stării companiei. În momentul în care am plecat de la minister, compania era încă într-o stare rezonabilă, dar am avut astfel de discuții și cu premierul Cîțu despre potențialitatea și ceea ce urmează să se întâmple cu această companie. Dovada că era într-o stare de sănătate rezonabilă este faptul că lucrurile au continuat să funcționeze încă 12 luni. Eu din păcate nu am mai putut lua decizii în această privință pentru că de 12 luni nu mai sunt la minister, le revenea celor care urmau după mandatul meu să ia aceste decizii”, a spus liderul USR.

Chestionat despre apariția unui nou scenariu potrivit căruia ministrul Mediului ar fi pus poprire ca să favorizeze compania Wizz Air, Cătălin Drulă a apus că sunt speculații, dar că ministrul Mediului trebuia să îl informeze pe premier.

„Nu pot să comentez asupra acestei speculații, ce vă pot spune este că ministrul Tanczos Barna trebuia să îl informeze pe premier. Înțeleg că premierul Ciucă, care pare că nu mai are niciun fel de autoritate (...)... domnul Tanczos trebuia să îl informeze, premierul trebuia să știe, înțeleg că premierul nu mai controlează acest Guvern, o asemenea măsură, pentru că toată lumea știa că în momentul în care se pune o poprire sau se execută o garanție sau li se blochează conturile este gata. Acum ce vehiculează pe piețe, iese domnul Grindeanu, sunt doar minciuni, nu își vor mai vedea oamenii banii înapoi de acolo”, a mai spus Cătălin Drulă.