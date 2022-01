Dumitru Coarnă, deputat PSD, s-a reinfectat, alături de soție: 'Eu am în fiecare an'

Anul trecut, la sfârșitul lunii ianuarie, Dumitru Coarnă, deputat PSD, anunța că s-a infectat cu SARS-COV-2! Culmea, la un an distanță, deputatul PSD a dezvăluit că a luat iar virusul, alături de soție.

”M-am simțit mai rău, dar acum sunt bine. Eu am în fiecare an. Eu trebuie să le am pe toate. Sunt în izolare, alături de soție. Am avut niște simptome ca la gripă. Anul trecut a fost altceva.”, a spus Dumitru Coarnă la România TV.

Fostul președinte al Sindicatului Polițiștilor a avut o perioadă în care refuza să poarte mască justificând că deține o adeverință medicală care-l scutește de obligația de a o purta.