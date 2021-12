Dumitru Dragomir a vrut să se sinucidă: 'Am avut şi nebunia asta în cap' / Despre blaturi: 'Am primit ordin de la Cluj să nu batem'

Dragomir a vorbit duminică, într-un amplu interviu, atât despre blaturile din fotbal, cât şi despre viaţa sa în afara fenomenului fotbalistic, incluzând şi tragica moarte a fiului său. Dragomir a susţinut, în emisiunea „40 de întrebări” de la Kanal D, că nu a fost securist, ci avea grad doar pentru că a fost conducătorul Clubului Victoria.

Dumitru Dragomir spune că nu a făcut blaturi, dar a executat ordinele primite de la ministrul de Interne Tudor Postelnicu, care îi spusese clar ca Victoria, echipa unde era preşedinte, să nu joace tare cu Steaua şi cu Dinamo, pentru nu accidenta dintre jucătorii celor două, care jucau în cupele europene, o bună propagandă pentru România.

Dumitru Dragomir: „Nu am facut niciunul eu. Daca cineva spune ca am facut eu ceva, eu fac ce vreti. Cand eram presedinte la Victoria ma chema Postelnicu si imi spunea ca de Steaua si Dinamo nu ne atingem, ca sa nu accidentam jucatori. Am mai facut doua in care am primit ordin sa nu batem, dar nu mai spun nume de la cine, la Cluj. Nu mai spun cine era implicat, ca era un om pe care l-am apreciat, fiul lui a avut o pozitie foarte importanta, sincer mi-e si frica sa mai zic. Am facut meci egal ca sa scape Clujul de retrogradare, ca noi oricum eram in cupa UEFA."

Aţi fost şeful colaboratorilor securităţii din fotbal?

Dumitru Dragomir: Este o tampenie. Am fost comandantul clubului Victoria, m-au facut din civil direct comandant, pentru ca aveam rezultate, eram tanar, destept si frumos. Promovasem cu Brasov in prima liga, eram pe paginile ziarelor ca si acum. Nu am avut nicio pila. Eu am fost comandant din nastere, asa ca nu a fost o problema. Sunt colaboratori si in presa, si in fotbal, este normal sa fie asa. Nu-i cunosc, dar pe o parte din ei ii banuiesc.

V-aţi mai gândit vreodată la sinucidere, în afară de când aţi fost arestat?

Dumitru Dragomir> După moartea fiului meu, am avut și aceasta nebunie în cap, dar mi-a trecut pentru că am o familie despre care nu pot să vorbesc decât la superlativ. Copiii mei au fost copii cuminți, întrebați pe țoață lumea, soția mea a fost o sfânta.

Eu am fost mai puțin sfânt. Așa este bărbatul, el trebuie să aducă și nevasta să aibă grija de educația copiilor, de bărbat, de casa. Am avut o educație țărănească. Am supărat-o de multe ori pe nevasta-mea. Eu nu sunt mulțumit nici de mine, eu sunt mulțumit numai de nevasta, restul de nimic,” a fost raspunsul lui Mitica Dragomir.