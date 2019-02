După atacul lui Dragnea la Pro România și USR-PLUS, Ioan Mircea Pașcu dă apă la moară speculațiilor: 'Atenție, însă, că încep să se vadă urechile păpușarului'

După ce liderul PSD Liviu Dragnea a atacat Pro România şi noua alianţă USR-PLUS, afirmând că acestea sunt partide ale serviciilor secrete, vicepreședintele Parlamentului European Ioan Mircea Pașcu iese la rampă cu o teorie „explozivă”. Potrivit acestuia în spatele celor două partide s-ar afla un „păpușar care trage sforile”.

„Oare s-a intrebat cineva pentru ce, asa, de-o data, ba Ponta numai striga din toti rarunchii ca nu accepta baroni in partid si primeste in liniste deplina o micuta cohorta de baronasi locali, ba USR, care si-a incheiat dificilul proces de elaborare a listei pentru europarlamentare, arunca brusc totul in aer si decide sa faca lista comuna cu Ciolos si ai lui?

Raspunsul ar fi ca exista un papusar care trage sforile, iar marionetele dau din maini si din picioare cum vrea el, papusarul!

Atentie, insa, ca incep sa se vada urechile papusarului ...”, scrie Ioan Mircea Pașcu pe Facebook.