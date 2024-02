După ce l-a intervievat pe Putin, Tucker Carlson îl numește pe Biden 'amenințare inconștientă și incompetent'

Jurnalistul american Tucker Carlson a spus că, după ce a petrecut opt ​​zile la Moscova, și-a dat seama că Rusia, deși este cea mai mare țară din lume, este, de asemenea, „foarte diversă, lingvistic, cultural, religios”

Jurnalistul american, care l-a intervievat recent pe președintele rus Vladimir Putin, consideră că președintele american Joe Biden este incompetent.

„Sunt un american patriot. Și mă întristez când văd că președintele este o amenințare inconștientă și că, în țara mea, este considerat foarte nepoliticos să spui asta și te întrebi cum ai ajuns într-un loc în care ai un președinte incompetent care a condus nu doar nivelul de trai, ci și speranța de viață în jos? Și nimeni nu se simte liber să spună că aceasta nu este o observație politică. Este o declarație de fapt, care poate fi demonstrată empiric", a spus el, vorbind la World Summit-ul guvernelor din Dubai, potrivit tass.com.

Carlson a adăugat că, după ce a petrecut opt ​​zile la Moscova, și-a dat seama că Rusia, deși este cea mai mare țară din lume, este, de asemenea, „foarte diversă, lingvistic, cultural, religios”.

"Este greu să conduci o astfel de țară timp de 24 de ani, fie că îți place sau nu. Așa că o persoană incapabilă nu ar putea face asta. Este foarte capabil și mulți dintre voi îl cunoașteți și știți asta", a spus jurnalistul. .

Interviul lui Putin cu Tucker Carlson a fost publicat pe 9 februarie. O parte semnificativă a conversației de două ore a fost dedicată conflictului ucrainean, relațiilor Rusiei cu SUA, NATO și Occidentul în general. Anterior, jurnalistul a spus că a încercat deja să aibă un interviu cu Putin cu un an mai devreme, dar autoritățile americane l-au interzis.

Tucker's first discussion since the Vladimir Putin interview. pic.twitter.com/t4O4NRYSV1