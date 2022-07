După Iulia Albu, și Andreea Raicu dă de pământ cu George Buhnici: Celulita îmi apare de la eclere! Tirada stimabilului e periculoasă

Vedetele din România au luat foc în masă după ce George Buhnici a criticat femeile care au celulită sau vergeturi. Acesta le-a recomandat fetelor cu probleme de greutate să mai meargă pe la sală. Recomandarea sa a stârnit însă furia unor vedete consacrate pentru modul în care își mențin silueta, precum Andreea Raicu.

„Vergeturile le-am capatat pe cand eram minora si in crestere, iar celulita vine si pleaca in functie de cate eclere am chef sa mananc intr-o luna. Dau pe la “săliță” de aproximativ 3 ori pe saptamana, alerg in parc, nu mananc fast food, prajeli si mezeluri, am aproape aceeasi greutate de ani de zile si rochii pe care le-am cumparat cu primii bani obtinuti din televiziune si in care inca mai intru. Cele doua fraze de mai sus nu se contrazic una pe cealalta. Lipsa vergeturilor si a celulitei nu e garantata de un stil de viata sanatos. Pentru ca cele doua nu au nicio treaba cu sanatatea. Sunt reactii normale ale pielii si in niciun caz ceva de care ar trebui sa ne fie rusine sau semnale de alarma ca ceva ar fi in neregula cu noi si cu corpul nostru. Bun. Hai ca pana aici cred ca e clar. Nici macar n-a fost asa greu, nu-i asa. Abia de acum lucrurile incep sa se complice un pic. Eu stiam ca pentru a merge la plaja ai nevoie de un corp – al tau, asa cum e el – si de SPF.

Pare-se ca nu e chiar asa. Pentru a-si castiga un loc pe nisipul din Mamaia, corpul unei femei are nevoie sa incadreze in standardele de calitate ale domnului George Buhnici, un domn care crede ca principalele semnale de alarma ale obezitatii sunt vergeturile si celulita. Lasand la o parte lipsa de acuratete medicala a argumentului de mai sus – domnul e in tech, i se iarta – nu inteleg cand si cine a decis ca o femeie vine la plaja pentru a bucura ochiul barbatului care se nimereste sa fie in fata ei. Eu credeam ca ma duc la plaja sa ma odihnesc, sa-mi iau vitamina D si sa citesc o carte sau doua, nu sa-mi fie validata conditia fizica de sexul masculin. Ca femeie care a luptat ani intregi cu trauma lui “nu sunt indeajuns de buna, de frumoasa, de slaba” si care si-a petrecut o buna parte din viata punand mai mult pret pe parerea altora si zero lei pe ce gandeam eu, pot sa va spun si de ce tirada stimabilului este atat de periculoasa. Atat de multe femei – de toate varstele, dar mai ales cele tinere – cersesc acceptare de la cei din jur si isi fac rau fizic pentru a se inghesui in niste standarde imposibile si – cel mai grav – straine lor. Atat de multe femei poate astazi se uita in oglinda si strang in dinti frustrarea de a nu avea corpul perfect, corpul “demn de a fi etalat pe plaja” – care-o mai fi si ala”, a continuat Andreea Raicu.