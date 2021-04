După vaccinare, 6000 de americani au fost infectați cu Covid: reprezentând 0,007% dintre cei 84 de milioane de cetățeni complet imunizați

Aproximativ 6.000 de infectări Covid au fost raportate în rândul americanilor care au primit deja ambele doze ale serului, potrivit directorului Centrului de Prevenție și Control al Bolilor (CDC), Rochelle Walensky. Procentual, 0,007% dintre cei 84 de milioane de cetățeni complet imunizați au fost contaminați. „Deși datele sunt preluate din 43 de state (din totalul de 52 n.r) și cifra poate fi subestimată, reprezintă totuși un indiciu important care arată că vaccinurile funcționează”, spune ea.

Statisticile CDC arată că, până sâmbătă, mai mult de 131 de milioane de americani au primit cel puțin o doză a vaccinului anti-Covid, iar 84 de milioane au fost complet vaccinați – sau 25,4 din totalul populației, scrie smartradio.ro.

Până acum, niciun pacient infectat după vaccinare nu a dezvoltat forme grave și nu au fost raportate decese. Din cele 6.000 de cazuri, aproximativ 30% nu au dezvoltat simptome specifice.

Datele oficiale arată, în schimb, că numărul total al noilor infectări și spitalizări este în creștere cu 5%. Vestea bună este că se înregistrează o ușoară scădere privind decesele.

