Edi Iordănescu, reacție după înfrângerea în fața Columbiei: 'Am întâlnit o forţă mondială'

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, marţi seară, că amicalul pierdut cu Columbia, scor 2-3, a fost un test util, el apreciind că reprezentativa sud-americană este o forţă mondială, scrie news.ro.

"A fost un test foarte, foarte util, cel mai important test sub comanda mea. Ştiam ce urmam să întâlnim, o forţă mondială, o echipă completă. Nu întâmplător au bătut Spania, Germania, Brazilia..A fost un test de maturitate, trebuie să învăţăm din astfel de momente. Am dat minute, am experimentat, mi-am asumat. Mă bucur că echipa nu a cedat, indiferent de moment. Dacă aveam mai mult curaj, mai multă încredere, dar când primeşti gol atât de repede, te scutură un pic emoţional. Fiecare trebuie să-şi asume că nu pierde mingea. Am avut situaţii din care puteam crea ocazii. În repriza a doua, banca a intrat bine, au impactat, am avut situaţii când mai puteam marca. Nu sunt mulţumit de rezultat, dar de efort şi de faptul că echipa dă ce are mai bun sunt mulţumit. Marea provocare pentru băieţi va fi să se impună la club. Ianis a fost o excepţie, şi-a asumat responsabilitate în joc şi a marcat. Am dat minute şi lui Nedelecearu, am vrut să-l vedem şi pe Oprutţ. Echipa a arătat caracter, sunt băieţi buni. Raţiu a dat tot ce are mai bun, trebuie să meargă la club să se impună. Avem nevoie de minute şi când ei au minute, va fi altceva. Am stat şi ne-am gândit la Ianis, i-am dat 20 de minute sâmbătă, dar el a jucat puţin la club, Raţiu la fel, şi Drăguşin trebuie să se impună. Mi-ar plăcea ca jucătorii să evolueze la club şi eu doar să stau să analizez", a declarat Iordănescu, după meci..

Selecţionerul a vorbit şi despre naţionala Ucrainei, prima adversară a României la Euro-2024: "Ucraina e o echipă valoroasă, cu jucători care au continuitate, de acum vom începe culegerea datelor, să-i studiem cât mai bine".

Iordănescu a mulţumit fanilor prezenţi la Madrid. "Am vrut să fie lume, să fie stadionul activ. Mulţumim suporterilor. Suntem o echipă tânără, care s-a reformat din mers, trebuie să ne dăm încredere, să ne motivăm. Lunile vor zbura până la Euro-2024. Mă rog la Dumnezeu să fie jucătorii sănătoşi şi să se impună la club. Vă asugur că naţionala este în creştere şi poate produce o figură frumoasă la Euro-2024".

Naţionala României a fost învinsă de Columbia, scor 3-2, într-un meci de pregătire pentru Euro-2024. În primul meci amical, disputat la Bucureşti, România a remizat cu Irlanda de Nord, scor 1-1.