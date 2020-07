Șefa executivului din Hong Kong elogiază noua lege privind securitate naţională adoptată în China: 'Este un punct de inflexiune între haos şi buna guvernare'

Noua lege privind securitate naţională adoptată în China este cel mai important eveniment pentru Hong Kong de la retrocedarea sa în 1997, a declarat miercuri şeful executivului acestui teritoriu, Carrie Lam, informează AFP, conform agerpres.ro.

"Legea securităţii naţionale este un punct de inflexiune între haos şi buna guvernare", a declarat Lam în cadrul ceremoniei consacrate marcării celei de-a 23-a aniversări a retrocedării fostei colonii britanice Chinei.Acest text de lege constituie "cel mai important eveniment în relaţiile dintre guvernul central şi Hong Kong de la retrocedare", a subliniat şefa executivului din Hong Kong.Promulgată marţi de preşedintele chinez Xi Jinping, după ce a fost adoptată de comitetul permanent al parlamentului, instanţă subordonată Partidului Comunist Chinez, noua lege permite pedepsirea a patru tipuri de infracţiuni: activităţi subversive, secesiune, terorism şi ingerinţa forţelor străine care vizează punerea în pericol a securităţii naţionale.

Legea a intrat în vigoare marţi, la un an de la declanşarea protestelor masive din Hong Kong împotriva creşterii influenţei guvernului central.



Această nouă lege, impusă în câteva săptămâni de Beijing prin ocolirea Consiliului legislativ din Hong Kong, trezeşte temeri în rândul opoziţiei din insulă în privinţa riscului unei reduceri fără precedent a libertăţilor de care se bucură cei 7.5 milioane de locuitori ai acestui teritoriu cu statut autonom.



Carrie Lam, politiciană loială Beijingului, susţine însă contrariul. Noua lege "nu va slăbi independenţa judiciară şi gradul ridicat de autonomie din Hong Kong şi nu va dăuna libertăţilor şi drepturilor poporului din Hong Kong", a afirmat aceasta în discursul său. Criticile guvernelor străine constituie "atacuri calomnioase şi răuvoitoare", a adăugat Carrie Lam.



Conform Reuters, cele mai importante prevederi ale noii legi privesc: pedepse ce merg până la închisoarea pe viaţă pentru infracţiuni de secesiune, subversiune, terorism şi coluziune cu forţe străine.



Activităţile unei noi agenţii de securitate naţională şi ale personalului acesteia în Hong Kong nu vor fi sub jurisdicţia administraţiei locale.



Guvernul central de la Beijing are o responsabilitate globală în problemele de securitate naţională din Hong Kong.



Oricine este condamnat pentru încălcarea legislaţiei de securitate nu va mai avea dreptul să participe la alegerile din Hong Kong.

Drepturile şi libertăţile, inclusiv libertatea de exprimare, a presei, a publicaţiilor, a adunărilor publice şi a demonstraţiilor vor fi protejate în conformitate cu legea.



Companiile sau grupurile care încalcă legea securităţii naţionale vor fi amendate şi activităţile acestora ar putea fi suspendate.



Deteriorarea anumitor vehicule de transport şi a unor echipamente va fi considerată un act de terorism.



Autorităţile pot să supravegheze şi să asculte persoanele suspectate că pun în pericol securitatea naţională.



Prevederile legii se vor aplica atât rezidenţilor permanenţi cât şi celor nepermanenţi.



Legea prevede, de asemenea, că gestionarea ONG-urilor străine şi a agenţiilor de ştiri din Hong Kong va fi consolidată.



Liderul din Hong Kong va numi judecători pentru cazurile de securitate naţională în condiţiile legii.



Proprietăţile care au legătură cu infracţiunile menţionate de noua lege ar putea fi îngheţate sau confiscate.



Autorităţile de la Beijing vor exercita jurisdicţia în mod direct în următoarele cazuri: dacă este vorba de cazuri complexe, în care sunt implicate alte ţări, dacă cazurile sunt "foarte grave" şi dacă constitue "ameninţări grave şi reale" la adresa securităţii naţionale.