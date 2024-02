Efect de bumerang pentru PSD și PNL în alegeri după alianța parțială? Fost lider liberal: 'Este un scenariu periculos!'

Era mult mai bine ca PNL și PSD să candideze pe propriile liste la alegerile europarlamentare, declară la RFI fostul președinte liberal Valeriu Stoica. El spune că varianta ca PNL să sprijine un eventual candidat comun de la PSD la alegerile prezidențiale este ”un scenariu periculos”.

”În ce privește faptul că PNL și PSD sunt pe aceeași listă, creează niște semne de îndoială din mai multe puncte de vedere. Dincolo de avantajul tactic pe care-l urmăresc cele două partide, problema este dacă diminuarea identității politice a celor două partide nu o să fie un cost mai mare decât presupusul câștig pe care l-ar avea. Cred că era mult mai bine ca așezând împreună cele două tipuri de alegeri, cele locale și cele europarlamentare, fiecare partid să candideze totuși pe propriile liste. Rămâne de văzut dacă această primă decizie de alianță, că e o alianță electorală, va fi după aceea urmată și de alte forme de alianțe la următoarele alegeri, ceea ce ar crea un semn de întrebare și mai mare cu privire la identitatea politică a celor două partide”, spune Valeriu Stoica.

Fostul președinte PNL amintește că ”se reproșează faptul că PSD și PNL nu mai au diferențe identitare”

„Pericolul cel mai mare este pentru PNL, pentru că nu s-a pus problema ca PSD să se identifice cu PNL, ci invers. Din punct de vedere al electoratului propriu pentru fiecare partid, sunt mari semne de întrebare, dar aceste semne de întrebare sunt mult mai grave când e vorba de electoratul PNL. Rămâne de văzut dacă se va potrivi calculul de acasă cu cel din târg. Din punctul meu de vedere, era suficientă fixarea unei date comune pentru alegerile locale și cele europarlamentare, fără a se recurge la soluția listelor comune pentru alegerile europarlamentare”, adaugă el.

Valeriu Stoica spune că „atunci când urmărești niște avantaje, trebuie să vezi și care sunt dezavantajele. Dorința de a contracara ascensiunea populismului s-ar putea să fie însoțită și de o diminuare a propriei baze electorale, cu consecința de bumerang că va fi încurajat tocmai populismul”.

El nu agreează varianta ca PNL să sprijine un candidat comun de la PSD la alegerile prezidențiale

„Este un scenariu periculos, tocmai din punctul de vedere al păstrării identității politice a celor două partide și mai ales riscul cel mai mare este pentru PNL, pentru că această diluare a identității politice este evidentă mai ales în cazul PNL. Probabil se va pune în discuție și chestiunea candidatului la funcția de primar al Bucureștiului. S-ar putea ca o decizie legată de o alianță parțială la locale în anumite localități, cum este și cazul Bucureștiului, să influențeze după aceea și o decizie privind strategia pentru alegerile parlamentare și pentru cele prezidențiale. Calculele politice sunt numeroase, pe masă sunt tot felul de ipoteze. La un moment dat, PNL decisese că merge prin forțe proprii la toate aceste alegeri.

Constat că decizia a fost ajustată în funcție de împrejurări, că așa se spune întotdeauna când vrei să scuzi o decizie care poate să trezească îndoieli din partea electoratului propriu, o scuzi invocând conjuncturile, evoluția împrejurărilor, adecvarea la realități și așa mai departe. Acum, o asemenea adecvare riscă să ducă la dispariția suportului, substanței adecvării. Vrei să adecvezi o decizie politică la împrejurări, dar riscul este să golești de conținut identitatea pe care o ai”, încheie Stoica.

Premierul Marcel Ciolacu nu e încă decis să candideze la alegerile prezidențiale în acest an. „De ce trebuie neaparat să candidez la Cotroceni? Eu, Marcel Ciolacu, nu am luat decizia de a candida. Am altă sarcini... de la partid și de la români. Să treacă primele alegeri, strângem partidul, vedem dacă continuăm. România să aibă un președinte de construcție, de stânga, mai ales că toate crizele și problemele au rădăcină social-democrată”, a spus Ciolacu, la România TV.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, evită să răspundă dacă PNL îl va susţine pe Marcel Ciolacu pentru funcţia de candidat la preşedinţia României. ”Sper ca prin deciziile pe care le-am luat şi le vom lua împreună, prin atitudinea fiecăruia dintre noi, să nu fie nevoie să ne salvăm unul pe celălalt”, afirmă Ciucă.

”Eu cred că în momentul de faţă este prematur să discutăm despre alegerile prezidenţiale”, a afirmat Nicolae Ciucă, miercuri seară, la Antena 3, întrebat fiind dacă PNL îl va susţine pe preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, pentru funcţia de preşedinte al ţării, relatează News.ro. Ciucă a explicat că relaţia sa cu Ciolacu este ”una de respect”, dar că nu ar denumi această relaţie ”una de prietenie”.