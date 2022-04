Șeful administrației din Zaporojie: militarii ruși l-au răpit pe fiul meu de 16 ani/ Video

Șeful administrației regionale de stat din Zaporojie, Oleg Buryak, raportează că militarii ruși l-au răpit pe fiul său Vladislav

Informația a fost confirmată și de adjunctul șefului Administrației militare regionale din Zaporozhjya, Zlata Nekrasova.

„Fiul meu a fost răpit. Rușii l-au răpit la un punct de control din Vasilievka. El are doar 16 ani. Unde este fiul meu acum, nu știu. Fac apel la comunitatea europeană, la întreaga omenire - ajutați-mă. Lăsați întreaga lume să știe că rușii fură copii aici, în țară”, a declarat Oleg Buryak.

russian occupiers kidnapped 16yo son of head of Zaporizhzhia District State Administration Oleg Buryak:



"They kidnapped him at a checkpoint in Vasylivka. He is only 16 years old. I don't know where my son is now. I appeal to the European community, to all humanity - help me." pic.twitter.com/JV53JfuEBe