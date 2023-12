Șeful ANPC plănuia să meargă în vacanță la Ferma Dacilor: Patronul resortului este prieten de peste 30 ani cu Horia Constantinescu

Un incendiu puternic a izbucnit marți dimineața la Ferma Dacilor din comuna prahoveană Gura Vadului, sat Tohani, autorităţile activând Planul Roşu de Intervenţie, conform Agerpres.

În urma incendiului 6 persoane și-au pierdut viața și alte 3 sunt date în continuare dispărute.

Șeful ANPC, Horia Constantinescu, a rămas șocat de întâmplarea de la Ferma Dacilor și a declarat căa avut o discuție cu fiul său în această dimineață și urma să meargă la resortul din Prahova în următoarea perioadă.

„L-am cunoscut (pe patron, n.red.) când eram copii (...) Am fost (la Ferma Dacilor, n.red.) în urmă cu foarte mulți ani și am avut o rulotă în care am stat eu cu băiețelul meu. Vă pot spune un lucru care acum mă cutremură, luam în calcul cu fiul meu să ajungem acolo de sărbători, în această dimineață discutam acest lucru înaintea să se întâmple nenorocirea”, a declarat Horia Constantinescu pentru Antena 3 CNN.

Șeful ANPC recomanda în urmă cu 3 luni locația din Prahova și declara pe pagina sa de Facebook că este prieten cu proprietarul de peste 31 de ani.

”Ferma Dacilor, idee românească, produse românești, peisaje unice și oameni minunați

Pentru idiocrați și hateri: acolo unde efortul, calitatea, ambiția și rezultatele merită promovate, o voi face, indiferent de discuțiile de doi lei, lansate în spațiul public

Sunt prieten cu proprietarul de aproape 31 de ani ! Cunosc acest proiect, încă din 2007, de când era o simplă idee

Dacă fiecare dintre noi s-ar gândi la produsele românești, măcar jumătate din cat o fac producătorii, acestea ar avea o șansă mult mai mare, în fața celor străine !

Vă pot spune, cu mâna pe inimă, că jumări, ca aici, nu găsiți nicăieri, în lume!

Brânzeturile sunt producție proprie, ca de altfel 99 la sută dintre produse!

Această reclamă este în schimbul prieteniei, recunoașterii meritelor și faptului că prietenul meu pune România în farfurie!

PS am adaugat dulceata de… ROȘII!”, a postat Horia Constantinescu în urmă cu două luni pe pagina sa de Facebook.