Șeful spionilor din Marea Britanie: Rusia pregătește un cyber-atac împotriva țărilor care sprijină Ucraina

Șeful serviciului de spionaj GCHQ din Marea Britanie, Jeremy Fleming, a declarat că „actorii cibernetici ai Rusiei caută ținte în țările care se opun războiului” din Ucraina.

Conform informațiilor obținute de britanici se pregătește un cyber-atac împotriva mai multor țări care sprijină Ucraina, în contextul războiului cu Rusia.

⚡️UK spy chief: Russia could launch cyber attacks against countries that support Ukraine.



Head of Britain’s GCHQ spy service Jeremy Fleming said observations show that “Russia’s cyber actors are looking for targets in the countries that oppose their actions” in Ukraine.