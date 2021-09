Egalarea lui Rod Laver şi rivalitatea cu Federer, motivaţiile lui Djokovic la US Open

Egalarea performanţei lui Rod Laver în istoria tenisului îl stimulează pe Novak Djokovic în încercarea de a cuceri Marele Şlem, a afirmat liderul mondial, joi, adăugând că a devenit jucătorul care este astăzi pentru că a vrut să conteste dominaţia lui Roger Federer şi a lui Rafael Nadal, informează AFP, potrivit Agerpres.

"A face parte din conversaţia cu Rod Laver... este cu adevărat o onoare. Eu încerc să trag şi forţă şi energie din ea", a declarat jucătorul sârb, liderul mondial, după ce s-a calificat în turul 3 la US Open, învingându-l pe olandezul Tallon Griekspoor (6-2, 6-3, 6-2).

Djokovic se află la cinci victorii de a reuşi Marele Şlem în acelaşi an, performanţă care nu a mai fost realizată de 52 de ani, legendarul jucător australian Rod Laver aflându-se în acest cerc select - cu un dublu titlu după ce l-a reuşit şi în 1962 - alături de pionierul Donald Budge (1938).

"Cu posibilitatea de a scrie istorie, presiunea creşte, dar experienţa şi ştiinţa de a-mi atinge acest obiectiv îmi permit să rămân în turneu", a afirmat "Nole".

Djokovic a câştigat deja Openul Australiei, Roland Garros, Wimbledon şi US Open de cel puţin două ori până acum. "Când am câştigat la Paris pentru prima oară în 2016, eu am simţit că un Mare Şlem este realizabil, că îl pot face", a adăugat Djokovic, inspirat din modul în care Federer şi Nadal s-au apropiat de acest obiectiv.

"Dominaţia lor în circuit a făcut din mine jucătorul care sunt astăzi", a asigurat Novak Djokovic, amintind despre această rivalitate în trei cu elveţianul şi spaniolul de 15 ani, cu 60 de titluri de Grand Slam adunate, câte 20 de fiecare.

Dacă se impune la Flushing Meadows, Djokovic va putea trona singur în Galeria gloriilor tenisului, cu 21 de titluri de Grand Slam, ceea ce i-ar aduce titlul de "GOAT" (The Greatest of All Time), cel mai bun jucător din toate timpurile.