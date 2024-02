El este salvamontistul ucis de avalanșă la Bâlea Lac / FOTO

Salvamontistul Paul Popescu (33 de ani) a sfârșit în mod tragic după ce a fost surprins de o avalanșă, în zona Bâlea Lac.

„Pentru Paul, salvamontist de la 18 ani, Bâlea, a doua lui casă, i-a fost sfârșitul. A fost aruncat peste niște stânci și nu a mai avut nicio șansă", a spus Dan Popescu, șef Salvamont Sibiu.

Trupul lui Paul „Pogo” Popescu a fost adus la Bâlea Cascadă și urmează să fie predat IML-ului. Potrivit specialiştilor, avalanşa a avut linie de fractură undeva la 250 m, și cale de rulare 400 m diferenţă de nivel, lungime 800m. Victima a suferit leziuni incompatibile cu viaţa din cauza impactului cu stâncile peste care a fost aruncat.

Avalanșa în care salvamontistul și-a pierdut viața a venit la doar o zi după o altă avalanșă de proporții, care a măturat totul în zona Bâlea Lac.

Documentar

La începutul anului, salvamontistul apărea într-un documentar realizat de doi schiori olandezi, ajunși la Bâlea la invitația sa. Pogo le povestea de cât de mult înseamnă munţii pentru el şi cât de mult i-au oferit fără să îi ceară nimic în schimb.

„Munții sunt cei care m-au definit, îmi oferă atât de mult. Nu știu ce m-aș face fără munți. Cu cât văd mai multe locuri, cu atât apreciez mai mult ceea ce am acasă. Sunt atât de multe locuri în care mi-aș mai dori să schiez mai mult. Sper să trăiesc 100 de ani, să fiu sănătos și să pot schia cât mai mult, să împărtășesc acest lucruri cu prietenii mei și să le transmit mai departe copiilor mei. Numele meu este Paul, prietenii mei îmi spun Pogo. Sunt un om care muncește pe munte. Numele văii este Bâlea și o îndrăgesc pentru cât de sălbatică este. Nu sunt pârtii de schi amenajate, totul este sălbatic. De exemplu, aici am fost prins de o avalanșă mare. Eram împreună cu trei prieteni... am avut noroc”, povestea Pogo, potrivit Turnul Sfatului.

Reacții

„Un înger în roșu a plecat în înaltele crestelor. Muntii au însemnat totul pentru el, aici și-a găsit sfârșitul, făcând ce-i plăcea. Unul dintre cei mai buni freerideri din Romania, colegul nostru și nu în ultimul rând fratele nostru. Vei rămâne veșnic în amintirea noastră!", a fost scris pe pagina de Facebook Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu.

Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Cluj a transmis, de asemenea, un mesaj emoționant.

”Pogo e legenda vie a munților”. Din nefericire, de câteva ore, vorbim despre Paul ”Pogo” Popescu ca despre legenda noastră, lipsită însă de atributul vieții, înghițită de o grozavă avalanșă la Bâlea. Crescut de mic în feeria munților și în mijlocul salvamontiștilor clujeni, unde tatăl său este medic voluntar, Paul avea să devină repede răsfățatul pereților calcaroși înalți de sute metri din Cheile Turzii. Acolo reușește, adolescent fiind, câteva premiere care au rămas neegalate și astăzi. Iernile, însă, îi duceau bucuria pe pârtiile de schi, și mai ales în afara lor. Pasul spre profesia de salvator montan în cadrul Salvamont Cluj a fost firesc. Paul devine salvatorul montan care în timpul serviciului este pe munte iar în timpul liber - tot la serviciu. Chemarea permanentă a zăpezii și magnetismul abruptelor pante albe, îl face pe Paul să se transfere în urmă cu câtiva ani la Salvamont Sibiu, pentru a lucra în Munții Făgăraș. În acești munți, freerider-ul Pogo devine subiect de filme documentare europene despre schiul din afara pârtiilor. Devine legenda vie. Până acum câteva ore, când viața s-a oprit la 33 de ani. Rămâne legenda. Adio, dragul nostru frate!", a fost scris pe pagina de Facebook Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Cluj.