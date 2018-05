Elena Udrea acuză GSP după interviul publicat: 'Am convenit că e doar o discuţie la o cafea'/ Replica lui Tolontan

Gazeta Sporturilor a publicat azi prima parte a interviului cu Elena Udrea, realizat în Costa Rica de Costin Ștucan. După câteva ore, fostul ministru susţine că a stabilit cu jurnalistul să fie doar o discuţie la cafea, nu un interviu.

"Nu am dat niciun interviu, am convenit că e doar o discuţie la o cafea, dacă jurnalistul, fie el si de la Gazeta, tot bătuse atâta drum... ca doi romani aflati în partea cealaltă a lumii. Probabil că a fost aşa plictisitor ce am spus eu încât singurul titlu care să merite a fost despre Netflix. Nu e vorba de o ofertă concretă, în niciun caz nu s-a discutat vreo sumă până acum şi nici nu am spus aşa ceva. Sunt câteva tatonari, vom vedea. Referitor la ce voi face mai departe, am tot spus lucrul acesta, evident că dacă dosarul Gala Bute va fi rejudecat în lumina noilor probe apărute, indubitabile şi sunt şanse să fiu judecată corect, sunt gata să stau în faţa justiţiei aşa cum am stat în ultimii trei ani. Dar nu pot fi de acord să fiu executată doar pentru că aşa vor Coldea, Kovesi şi cei care fac “culoarele din justiţie”. Şi după ce abuzurile din Romania despre care deja se vorbeşte în toată lumea vor înceta şi ne vom întoarce la o normalitate care să ne ajute ca popor să ne dezvoltam nu să regresăm, ca acum, mă gândesc să revin în politica, mai ales văzând cine a rămas să conducă ţara astăzi. Dar vom vedea. Prioritatea mea este viata mea personala, copilul pe care îl astept şi pe care îmi doresc să îl nasc şi să îl cresc în ţara mea", a precizat Elena Udrea, pentru evz.ro.

Vezi şi: Trucuri pentru o viaţă activă: Cum să ai energie fără cafea şi dulciuri

În replică, Cătălin Tolontan, redactor-şef al Gazetei Sporturilor, publică pe tolo.ro o înregistrare din care reiese faptul că Udrea ştia că este vorba despre un interviu şi a acceptat acest lucru.

"Pentru un ziarist, acuza Elenei Udrea este severă. O discuție off the record rămâne între cei doi. Dar nu e cazul interviului de la cafeneaua Starbucks din San Jose! Căci Costin Ștucan a procedat după toate regulile meseriei în întâlnirea cu Elena Udrea. El i-a cerut ministrului refugiat politic acordul pentru publicare, în mod clar și după normele profesiei. Ziaristul are înregistrarea integrală a interviului, care, de altfel, a și fost transcris după înregistrare. Pe înregistrare apar și momentele când ei vorbesc despre publicare, chiar dacă ele sunt foarte greu de auzit, pentru că s-au derulat în picioare, la final, și la ieșire", scrie Tolontan.

Vezi şi: Glanda tiroidă, sursa multor probleme. Alimentele care o ajută să funcţioneze corect .