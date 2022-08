Elena Udrea: 'Mă gândesc să cer și eu să fiu declarată nebună'

Fostul ministru Elena Udrea, aflată în închisoare pentru executarea pedepsei de 6 ani primită în dosarul Gala Bute, afirmă că se gândește să se declare și ea nebună, după ce un brașovean care și-a ucis bunica în vârstă de 93 de ani a fost eliberat după ce a stat doi ani internat într-un spital de Psihiatrie, medicii stabilind că nu a avut discernământ în momentul săvârșirii gestului criminal.

„Văzând cum criminalul din Brasov, cel care acum trei ani si-a omorat bunica, a fost trimis acasa fara sa fie tras la răspundere, pe motiv ca fost lipsit de discernământ la momentul crimei, ma gandesc sa cer si eu sa fiu declarata nebuna si lipsita de discernământ pentru ca m-am implicat in aducerea campionului Mondial la box, Lucian Bute, sa boxeze in Romania”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

„Văzând soluția din cazul lui Cămârzan vreau sa cer si eu sa fiu considerata nebuna si fara discernământ, pentru ca doar un nebun si-ar fi riscat libertatea, cariera, ba chiar si viata, daca ne gandim la ce i se întâmpla lui Rudel Obreja, victima colaterala a acestui abuz, pentru a face ceva bun pentru tara! Nimeni pana atunci si nici de la Gala Bute incoace nu a mai reusit sa organizeze ceva macar asemanator in Romania, sau nici nu a mai incercat, vazand ce mi s-a intamplat mie. Oamenii sanatosi la minte, nu fac nimic, se bucura linistiti de functiile lor si de privilegiile aferente, fara sa realizeze ceva si pentru tara, dar sunt liberi si fericiti! In timp ce eu ma lupt pentru dreptul de a-mi întâlni copilul de 3 ani, in pușcărie”, a adăugat ea.