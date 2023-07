Elon Musk a decis: În curând ne vom lua rămas bun de la Twitter și de la toate păsările! Noua platformă are potențialul de a deveni jumătate din sistemul global

Ca parte a rebrandingului, adresa URL a Twitter a fost schimbată în x.com, un nume de domeniu legat de startup-ul de servicii financiare a lui Musk din 1999, care a fost vândut către PayPal, conform cointelegraph.com

X.com a fost o bancă online timpurie, iar compania a fost finanțată inițial de Musk și Greg Kouri, care au continuat să finanțeze proiectele ulterioare ale lui Musk, Tesla și SpaceX.

Musk folosește litera X în mai multe dintre interesele sale de afaceri, inclusiv modelele de mașini SpaceX și Tesla.

Musk a înființat X Corp. în martie ca companie-mamă a Twitter, făcând loc rebranding-ului Twitter. Rebrandingul face parte din viziunea lui Musk de a crea o „super aplicație” cu mai multe funcționalități. În aprilie, Twitter a introdus o nouă caracteristică care a permis utilizatorilor aplicației să acceseze piața cripto și alte servicii de pe piața financiară din cadrul aplicației.

Mandatul lui Musk ca șef al Twitter a fost controversat încă de la început. Cu toate acestea, planurile sale de a transforma Twitter au început cu mult înainte de preluare.

Într-un interviu recent, Musk a reiterat că principalul motiv din spatele rebranding-ului la X a fost crearea unei „aplicații pentru tot”, un concept popular în China. Aplicațiile chineze de socializare, cum ar fi WeChat, sunt folosite pentru apeluri text și video și au prevederi pentru a plăti facturile, rezervarea taxiurilor, rezervarea restaurantelor și alte activități financiare fără a părăsi aplicația.

Elon Musk a spus că vrea să schimbe logo-ul Twitter, postând pe Twitter: „Și în curând ne vom lua rămas bun de la brandul Twitter și, treptat, de la toate păsările”

Musk a spus că dacă este făcut corect, X ar putea deveni o platformă populară pentru finanțe, servicii bancare, plăți și date și, în timp, are potențialul de a deveni „jumătate din sistemul financiar global”.

X is finally arriving! ????



X will be an "everything app" i.e. super app for U.S. (like WeChat of China)



• Social: network, msgs, video, content

• Finance: banking, payments, data



"Overtime it would be HALF of global financial system" - Elon Muskpic.twitter.com/wWywAdYRZR