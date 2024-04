Elon Musk, despre intrarea Ucrainei în NATO: 'Așa începe filmul cu apocalipsa nucleară'

„Așa începe literalmente filmul cu apocalipsa nucleară”, a scris Musk pe ????, sub postare cu un videoclip cu discursul secretarului de stat american Blinken și al ministrului de externe Kuleba, în timpul căruia șeful Departamentului de Stat a spus că Ucraina „va deveni membră a NATO”.

This is literally how the nuclear apocalypse movie startshttps://t.co/g28nCvn3cO