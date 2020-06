Elveţia a exportat cantități record de aur în SUA

Elveţia a exportat 126,6 tone de aur, în valoare de aproximativ şapte miliarde de dolari, către SUA în luna mai, acestea fiind cele mai mari livrări efectuate vreodată pe parcursul unei singure luni, în condiţiile în care preţurile mai mari înregistrate pe piaţa din New York au continuat să atragă metalul preţios din alte părţi, arată datele publicate joi de administraţia vamală, transmite Reuters.

Chiar dacă pe pieţele financiare aur în valoare de zeci de miliarde de dolari trece zilnic de la un proprietar la altul, când vine vorba de transferurile fizice de metal preţios, o cantitate mult mai mică se mişcă între seifurile de la Londra, Zurich şi New York, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Impozitarea pensiilor speciale a fost adoptată de Parlament: cum se va aplica noua taxă specială și cine este vizat

Însă, criza Covid-19 a perturbat piaţa mondială a aurului, achiziţiile de bijuterii şi lingouri de aur în Asia înregistrând o scădere semnificativă în timp ce investitorii occidentali au început să stocheze lingouri de aur, mizând pe statul metalului galben de valoare de refugiu în perioade de turbulenţă.

În ultimele luni, preţul aurului pe bursa Comex din New York a fost mai mare decât în alte părţi ale lumii, ceea ce a încurajat transferurile de aur la New York. În aceste condiţii, începând din data de 15 martie şi până în prezent, Elveţia a livrat 281 de tone spre SUA, de 15 ori mai mult decât a livrat pe întreg parcursul anului 2019.

Citește și: Iohannis participă la reuniunea Parteneriatului Estic. Ce mesaj vrea să transmită președintele

În schimb, livrările de aur ale Elveţiei spre China şi India, care în mod normal sunt cei mai mari cumpărători ai săi, s-au redus aproape la zero. De exemplu, în luna mai Elveţia a livrat 503 kilograme (0,5 tone) de aur spre India, 42 de kilograme de aur spre Hong Kong şi zero spre China. În mod normal aceste ţări primesc sute de metale de aur din Elveţia în fiecare an. Însă în acest an, de la începutul lunii martie şi până în prezent, India a important 7,6 tone de aur din Elveţia, Hong Kong a importat 195 de kilograme iar China nu a importat nimic.

În total, Elveţia, un important centru mondial pentru tranzacţionarea, stocarea şi rafinarea de metale preţioase, a exportat 141,9 tone de aur în luna mai.