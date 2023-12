Emilia Șercan, a 9-a zi de protest în fața Parchetului General: 'Mi-a călcat în picioare demnitatea de om şi de femeie'

Jurnalista Emilia Şercan anunţă, duminică seară, că protestează de 9 zile în faţa Parchetului General şi a Parchetului Curţii de Apel Bucureşti ”împotriva injustei şi revoltătoarei decizii de clasare a dosarului de kompromat”. Şercan precizează că procurorul a constatat că 3 infracţiuni dintre cele reclamate de ea nu există, iar alte 4 nu sunt prevăzute de legea penală.

”De nouă 9 zile protestez în faţa Parchetului General şi a Parchetului Curţii de Apel Bucureşti împotriva injustei şi revoltătoarei decizii de clasare a dosarului de kompromat. Am decis să protestez solitar, ţinând în mâini una dintre fotografiile mele personale, publicate în mod repetat printr-o acţiune organizată şi bazată pe informaţii scurse din poliţie, divulgare care ulterior a fost muşamalizată, cel mai probabil printr-o operaţiune de intelligence”, a scris, duminică seară, pe Facebook, jurnalista Emilia Şercan.

Aceasta precizează că protestul este ”împotriva scandaloasei decizii de închidere a dosarului de kompromat”.

”Procurorul a constatat că 3 infracţiuni dintre cele reclamate de mine nu există, iar că alte 4 nu sunt prevăzute de legea penală. Protestul meu este faţă de impunitatea pe care instituţia parchetului o oferă tuturor celor implicaţi în acţiunea de compromitere a mea, orchestrată de oameni din poliţie, iar apoi muşamalizată de, cel mai probabil, oameni cu legături cu un serviciu de informaţii, a mai transmis jurnalista.

Aceasta explică faptul că, începând de vineri, 24 noiembrie, a stat în fiecare zi de lucru în faţa Parchetului General şi a Parchetului Curţii de Apel Bucureşti câte două sau trei ore, cu excepţia zilelor libere de pe 30 noiembrie şi 1 decembrie.

”Când a fost vremea mai caldă, am stat şi trei ore, iar în zilele în care a fost foarte frig sau a plouat, am stat în jur de două ore. Joia şi vinerea trecută am mers răcită fiind. Nu pot accepta decizia de clasare a dosarului, în condiţiile în care ancheta nu a fost făcută corespunzător, iar acte de urmărire penală esenţiale fie nu au fost făcute deloc, fie au fost făcute de mântuială, întotdeauna în favoarea vinovaţilor şi cu scopul evident de a îngropa adevărul”, acuză Emilia Şercan.

Jurnalista mai scrie că, ”dincolo de toate deciziile năucitoare din dosar, un procuror a spus că publicarea repetată a unor fotografii intime nu reprezintă deloc violare a vieţii private”.

”Acel procuror nu a văzut intenţia, premeditarea şi forma continuată a faptei, spunând că publicarea unor fotografii intime făcute în casă nu reprezintă violare a vieţii private a unui cetăţean. Parchetul mi-a călcat în picioare demnitatea de om şi de femeie, decizia fiind de neacceptat pentru mine.

Decizia e un uriaş act de nedreptate, de injustiţie”, se mai arată în postare.

Emilia Şercan anunţă că va continua să protesteze zilnic în faţa parchetului, cu una dintre fotografiile publicate repetat.

”Având în vedere acest anunţ, mă aştept ca peste vreo două zile să primesc decizia de confirmare a soluţiei de clasare de la procurorul general al Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, care să aibă, sanchi, data de 6, 7, 8 decembrie. Când 8 organizaţii internaţionale media i-au trimis un apel public procurorului general al României, Alex Florin Florenţa, cerându-i să nu închidă dosarul şi să-l preia la Parchetul General, am primit decizia de clasare, care, sanchi, era datată cu două zile înainte de trimiterea scrisorii publice”, a mai scris jurnalista.

Un grup de organizaţii care apără libertatea presei au cerut, într-o scrisoare deschisă adresată procurorului general, investigarea serioasă a infracţiunilor comise împotriva jurnalistei Emilia Şercan, condamnând ”ancheta neglijentă şi plină de erori” în aceste cazuri.

”Ancheta să fie preluată la Parchetul General, sub supravegherea directă a Procurorului General, pentru a se face dreptate”, afirmă semnatarii scrisorii. Solicitarea vine după ce Emilia Şercan a anunţat că urmărirea penală în cazul ameninţării primite după ce a scris că Nicolae Ciucă a plagiat în teza de doctorat a încetat, argumentul procurorului de caz fiind că „nu există un interes public în urmărirea faptei”, cereau organizaţiile semnatare, în luna octombrie.

Infracţiunile împotriva lui Şercan au început imediat după ce aceasta după ce aceasta a dezvăluit, pe 18 ianuarie 2022, că Nicolae Ciucă, preşedintele Senatului României, pe atunci prim-ministru, şi-a plagiat teza de doctorat, ei prezwntând şi o cronologie a situaţiilor cu care s-a confruntat jurnalista.

Ziua următoare, Şercan a primit un mesaj care o ameninţa cu răzbunarea pentru aceste dezvăluiri, mesaj pe care l-a reclamat la Poliţie.

O lună mai târziu, Şercan a descoperit, într-un mesaj distribuit pe Facebook, că cinci fotografii private cu ea au fost publicate pe 31 de site-uri pentru adulţi.

Ziua următoare, pe 17 februarie 2022, Şercan a depus o plângere pentru furt (de fotografii) şi violarea vieţii private (publicarea fotografiilor) şi a pus la dispoziţia Poliţiei Române, ca probă, o captură de ecran a mesajului de pe Facebook.

La 40 de minute după ce a părăsit secţia de poliţie, un site din Republica Moldova a publicat un articol defăimător la adresa lui Şercan, însoţit de cele cinci fotografii furate şi de captura de ecran a mesajului de pe Facebook furnizat Poliţiei.

Potrivit lui Şercan, doar Poliţia a primit captura de ecran şi, prin urmare, site-ul din Republica Moldova nu ar fi putut să o obţină decât prin intermediul unei scurgeri de informaţii din partea Poliţiei.

Articolul denigrator a fost postat, ulterior, pe alte 78 de site-uri româneşti. Cel puţin una dintre cele cinci imagini rămâne accesibilă şi în prezent prin intermediul a 68 de site-uri diferite.