Emmanuel Macron pune condiții pentru a-i recunoaşte pe talibani: Nu trebuie să fim naivi, pentru cei care cred că talibanii vor fi liberali avem un răspuns

G20, care grupează 20 dintre cele mai puternice ţări din lume, trebuie 'să-şi impună condiţiile' pentru recunoaşterea regimului taliban, în special 'egalitatea dintre bărbaţi şi femei' în Afganistan, unde continuă evacuările umanitare, a pledat marţi preşedintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP.

"Este absolut necesar, ca noi, adică europenii, americanii, China, Rusia, marile puteri din Africa, Asia şi Pacific şi America Latină reunită, să trimitem un mesaj foarte clar: noi impunem condiţiile noastre pentru recunoaşterea talibanilor", a afirmat Macron într-o intervenţie la radio France Inter.

"Se pare că recunoaşterea internaţională are un preţ, că demnitatea femeilor afgane, că egalitatea femei-bărbaţi este unul dintre punctele pe care insistăm şi care este o condiţie pentru noi", a spus în continuare şeful statului francez.Comunitatea internaţională este în dificultate dacă să recunoască sau nu regimul taliban după ce acesta a preluat controlul capitalei Kabul în 15 august, alungând de la putere regimul afgan susţinut de occidentali timp de 20 de ani.De atunci, fundamentaliştii nu au trecut ţara prin foc şi sabie, dar continuă să obstrucţioneze educaţia fetelor în colegii şi licee, împiedicând femeile să muncească, sub pretextul securităţii lor."Nu trebuie să fim naivi, pentru cei care ar putea crede că talibanii vor fi liberali avem un răspuns", a afirmat Emmanuel Macron, enumerând condiţiile care ar putea duce la recunoaşterea guvernului taliban."În primul rând, din punctul meu de vedere, talibanii trebuie să ne permită să ne continuăm operaţiunile umanitare", care astăzi se derulează "cu ţârâita", a subliniat el, evocând evacuările mai multor cetăţeni franco-afgani şi afgani în ultimele zile via Doha "pentru a-i proteja" sau a altora "de către ţările de la frontieră".În al doilea rând, trebuie ca regimul taliban "să fie clar cu privire la condamnarea şi necooperarea cu toate grupările teroriste islamiste din regiune", a spus în continuare Macron, subliniind că, nu în cele din urmă, talibanii trebuie să facă să fie respectate drepturile omului şi demnitatea femeilor în ţară.Italia va organiza la 12 octombrie un summit extraordinar al G20 asupra Afganistanului pentru a discuta despre ajutorul umanitar şi lupta împotriva terorismului în această ţară. Şeful guvernului italian, Mario Draghi, a cerut "să se facă totul" pentru apărarea drepturilor femeilor afgane.