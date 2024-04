Energia verde pune presiune pe industria nucleară a Europei: Reactoare scoase din funcţiune de creşterea surselor regenerabile

Eforturile de promovare a energiei regenerabile pun presiune pe industria nucleară a Europei, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Deşi renunţarea la combustibilii fosili pentru producţia de electricitate nu a fost niciodată mai urgentă, creşterea surselor regenerabile de energie şi declinul preţurilor energiei subminează operatorii reactoarelor nucleare, care, în anumite părţi ale Europei, încă sunt piatra de temelie a reţelelor electrice.

Sunt indicii că ele se vor confrunta cu perioade dificile. Cererea nu s-a redresat complet de la criza energetică iar parcurile solare şi eoliene ale regiunii produc mai multă energie ca niciodată, ceea ce reduce ponderea energiei provenită de la centralele nucleare şi pe cărbune."Cu actualele preţuri ale energiei, tradiţionalele centrale electrice se vor confrunta cu dificultăţi, dacă nu vor exista perioade mai lungi de condiţii nefavorabile solare şi eoliene, secetă sau temperaturi extrem de ridicate", a apreciat Sigurd Pedersen Lie, analist la StormGeo Nena A/S în Oslo.Pe termen mai lung, sunt semne care avertizează că utilizarea reactoarelor nucleare scade, chiar şi în ţări ca Franţa şi Marea Britanie, care au plătit sume imense penti centrale, identificând tehnologia ca element cheie în eforturile de limitare a încălzirii globale. La reuniunea de anul trecut fin Dubai, ele s-au alăturat unui grup de peste 20 de ţări, inclusiv SUA, Emiratele Arabe Unite, Japonia şi Coreea de Sud, care au cerut triplarea generării energiei nucleare pe plan global până la mijlocul secolului.Electricite de France SA (EDF), care tocmai a rezolvat problemele care afectau de ani de zile reactoarele sale nucleare, a trebuit deja să-şi reducă producţia şi să oprească unele centrale, sau să extindă întreruperile. În weekend EDF a nu a utilizat câteva centrale în urma declinului semnificativ al preţului energiei.În Spania, preţurile la electricitate au ajuns vineri la cel mai scăzut nivel din 2013, după reducerile înregistrate în ultimele săptămâni. Reactoarele Asco I şi Asco 2 şi-au redus producţia în ultimele cinci săptămâni. În nordul Europei, operatorii au redus mai des producţia.Deşi reactoarele EDF au un anumit grad de flexibilitate, compania analizează actualele evoluţii "cu extremă preocupare", a afirmat Cederic Lewandowski, director în cadrul companiei.În 2023, statele membre UE au majorat la un nivel record capacităţile de energie eoliană. Creşterea capacităţilor de energie solară a depăşit 40% pentru al treilea an la rând.Nu este neobişnuit pentru operatorii reactoarelor nucleare să reducă producţia când cererea este scăzută şi cresc livrările de energie solară şi eoliană, dar închiderea completă a unităţilor este rară deoarece este nevoie de timp pentru reluarea activităţii iar procedurile sunt complexe."Cel mai mult ne temem de întreruperea activităţii reactoarelor nucleare. Dacă vom trebuie să facem opriri mai dese legate de energia din surse regenerabile, schimbările climatice şi aşa mai departe, va trebui să urmărim cu mare atenţie evoluţiile", a declarat Lewandowski.Presiunile pentru limitarea producţiei de energie nucleară, care deseori se materializează când activitatea industrială încetineşte, în timpul weekend-urilor şi vacanţelor, ar putea apărea în curând. Consumul în Franţa a scăzut duminică la doar 33 gigawaţi (GW) în orele de dinaintea zorilor, şi va scădea din nou sub 35 GW în următorul weekend, conform datelor Bloomberg.Conform analistului Sabrina Kernbichler, de la Energy Aspects Ltd., EDF trebuie să recupereze aproximativ 22 euro pe megawatt-oră pe piaţa angro pentru a opera într-un mod economic. Reprezentanţii EDF au refuzat să comenteze informaţia.Nu sunt afectate doar centralele nucleare. Unele centrale pe cărbune din Germania s-ar putea confrunta cu oprirea activităţii timp de luni de zile, în urma scăderii preţului la gaze, care face mai ieftină operarea centralelor pe gaze.Actualele temeri ale producătorilor sunt de asemenea exacerbate de iarna blândă, cu ploi şi vânt puternic, care determină operatorii hidrocentralelor să golească rezervoarele pentru a face loc zăpezii topite, a explicat Emeric de Vigan, de la compania de consultanţă Kpler SAS.Problema pentru producătorii de energie nucleară va deveni chiar mai acută deoarece continuă extinderea verde, în special dacă cererea de energie va rămâne mai scăzută o perioadă mai îndelungată. Obiectivul UE de a avea până la finalul deceniului în mixul energetic o pondere de 42,5% a regenerabilelor ridică miza pentru centralele nucleare, pe cărbune şi pe gaze.