Erdogan nu se lasă înduplecat! Turcia nu va aproba candidatura Suediei la NATO, dacă Stockholmul nu opreşte protestele anti-turce

Suedia nu ar trebui să se aştepte ca Ankara să ratifice aderarea sa la NATO până la summitul alianţei de luna viitoare, dacă nu împiedică protestele anti-turce din Stockholm, a declarat miercuri preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relatează Reuters.

Turcia nu poate privi pozitiv candidatura Suediei la NATO în timp ce "teroriştii" protestează la Stockholm, iar poziţia Turciei va fi clarificată încă o dată în cadrul discuţiilor cu oficialii suedezi, care vor avea loc miercuri la Ankara, a declarat Erdogan, citat de jurnaliştii care îl însoţeau în avionul cu care se întorcea, marţi, dintr-o vizită în Azerbaidjan.

Oficiali din Turcia, Suedia, Finlanda şi NATO s-au întâlnit miercuri la Ankara pentru discuţii, în încercarea de a depăşi obiecţiile Turciei, care blochează candidatura Suediei la aderarea la NATO.

Negociatorul-şef al Suediei, Oscar Stenstrom, a declarat că discuţiile cu oficialii turci au fost bune şi că discuţiile vor continua, deşi nu a fost stabilită încă o nouă dată pentru negocieri.

"Este treaba mea să îl conving pe omologul nostru că am făcut suficient. Cred că am făcut", a declarat Stenstrom. "Dar Turcia nu este încă pregătită să ia o decizie şi crede că trebuie să primească mai multe răspunsuri la întrebările pe care le are", a explicat el.

La rândul său, Preşedinţia turcă a declarat într-un comunicat că în cadrul reuniunii au fost discutate progresele făcute de Suedia confrom unui acord trilateral convenit la Madrid anul trecut. Părţile au convenit să continue să lucreze la "paşii concreţi viitori" pentru aderarea Suediei la NATO, se arată în declaraţie.

În martie, Turcia a ratificat candidatura Finlandei pentru aderarea la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, dar se opune în continuare aderării Suediei la alianţă, la fel ca şi Ungaria

În justificarea obiecţiilor sale faţă de aderarea Suediei, Turcia a acuzat Stockholmul că adăposteşte membri ai unor grupări militante kurde, pe care le consideră teroriste.

Suedia afirmă că şi-a respectat partea sa din acordul încheiat cu Turcia la Madrid, care vizează soluţionarea îngrijorărilor de securitate ale Ankarei, inclusiv prin introducerea unei noi legi antiteroriste în această lună. Suedia afirmă, pe de altă parte, că respectă legislaţia naţională şi internaţională în materie de extrădări.

Tensiunile turco-suedeze au fost recent alimentate de un protest anti-Turcia şi anti-NATO desfăşurat luna trecută la Stockholm, când drapelul grupării militante Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), scos în afara legii atât în Turcia, cât şi în Uniunea Europeană, a fost proiectat pe clădirea parlamentului.

"Nu este vorba doar de o modificare a legii sau de o schimbare constituţională. Care este treaba poliţiei acolo? Şi ei au drepturi legale şi constituţionale, ar trebui să şi le exercite. Poliţia ar trebui să împiedice aceste (proteste)", a comentat Erdogan.

În timp ce purta discuţii cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la începutul acestei luni, un protest similar a avut loc la Stockholm, a reamintit Erdogan. El a adăugat că i-a spus şi lui Stoltenberg că Suedia ar trebui să împiedice astfel de acţiuni dacă vrea să obţină de la Turcia ratificarea aderării sale la NATO. După ce s-a întâlnit cu Erdogan, Stoltenberg s-a declarat optimist că s-ar putea ajunge la un acord privind aderarea Suediei la NATO înainte de summitul de luna viitoare de la Vilnius.