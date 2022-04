VIDEO EXCLUSIV - Fenomen rar in România - Erupția apei minerale naturale carbogazoase

Societatea Națională a Apelor Minerale a postat un film care face furori pe facebook, de la o sursă din județul Suceava. Erupția apei minerale naturale carbogazoase din sonda hidrogeologica F6 – Dorna Candrenilor este un fenomen rar și spectaculos.

Apa minerala naturala ia naștere odata cu migrarea spre adancuri a apelor de suprafață, provenite în mare parte din precipitații, și care in drumul lor intalnesc o rocă de tip colector, care favorizeaza acumularea acestora, formand o “mare subterana” denumita acvifer.

Acviferele pot fi exploatate prin emergențe naturale (izvoare) sau prin foraje. În cazul de față acviferul subteran este exploatat prin mai multe sonde hidrogeologice, dintre care sonda F6 – Dorna Candrenilor pare sa fie cea mai interesantă datorita caracterului eruptiv.

Acest fenomen impresionamt are loc în prezenta dioxidului de carbon, care migrează din adâncuri spre suprafață, pe sistemele de falii și fisuri locale.

Erupțiile din sonda F6, situată în localitatea Dorna Candrenilor sunt generate de fluxul dioxidului de carbon, care are loc in doua faze: faza activă, atunci cand are loc erupția apei din sondă, si faza inactivă, atunci cand apa din sonda se retrage pana la oanumita adancime de la care incepe cresterea nivelului acesteia.

Erupția surprinsa in data de 29.03.2022 a fost destul de violenta, coloana de apa masurând aproximativ 12m inalțime.