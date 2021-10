Estimările privind PIB-ul Germaniei s-au înrăutățit din cauza perturbărilor din lanţurile de aprovizionare

Guvernul de la Berlin a înrăutăţit estimările privind avansul PIB-ului în acest an la 2,6%, din cauza perturbărilor din lanţurile de aprovizionare, care întârzie redresarea celei mai mari economii europene, dar a îmbunătăţit prognoza pentru anul viitor la 4,1%, au declarat marţi, pentru Reuters, surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, citat de agerpres.

În aprilie, autorităţile previzionau un avans al economiei germane de 3,5% în 2021 şi de 3,6% în 2022.

Pentru 2023, Executivul se aşteaptă la o normalizare a creşterii economiei la 1,6%, susţin sursele.Miercuri, ministrul Economiei, Peter Altmaier, va prezenta previziunile actualizate privind evoluţia PIB-ului Germaniei în perioada 2021-2023.Un purtător de cuvânt al Ministerului Economiei nu a dorit să comenteze cifrele revizuite.Perturbările din lanţurile de aprovizionare, cuplate cu cererea neobişnuit de ridicată, vor duce la creşterea preţurilor, de aceea Guvernul de la Berlin se aşteaptă anul acesta la majorarea inflaţiei la 2,9%. Dar autorităţile vor reitera că este temporară creşterea preţurilor şi vor anunţa că rata inflaţiei se va atenua la 2,2% în 2022 şi la 1,7% în 2023, faţă de un nivel de 0,6% în 2020, apreciază sursele.Şi în raportul lunar publicat luni de Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank) se arată că avansul economiei va încetini probabil semnificativ în trimestrul patru din 2021, deoarece industria continuă să fie afectată de perturbările din lanţurile de aprovizionare, iar cererea pentru servicii este în declin.Săptămâna trecută, principalele institute economice din Germania şi-au înrăutăţit estimarea lor comună privind ritmul de creştere înregistrat în acest an de cea mai mare economie a Europei, din cauza blocajelor apărute de-a lungul lanţurilor de aprovizionare, dar au îmbunătăţit semnificativ prognozele pentru anul viitor.Pe ansamblul acestui an, avansul PIB-ului Germaniei va fi probabil "semnificativ" sub nivelul de 3,7% previzionat în iunie, a avertizat Bundesbank."Creşterea din sectorul serviciilor se va atenua probabil considerabil în trimestrul patru din 2021. Industria va continua să fie afectate de problemele de aprovizionare. Comenzile industriale rămân la un nivel solid, ducând la un deficit extrem de ridicat între cerere şi producţie", apreciază Banca Centrală a Germaniei.Prognozele bianuale, care sunt utilizate de Guvernul de la Berlin la elaborarea propriilor sale previziuni economice, sunt elaborate de German Institute for Economic Research (DIW) din Berlin, Halle Institute for Economic Research (IWH), Ifo din Munchen, IfW din Kiel şi RWI-Leibniz Institute for Economic Research din Essen. Acestea se aşteaptă la un avans al PIB-ului Germaniei de 2,4% în 2021, de la un nivel de 3,7% previzionat anterior. Pentru 2022, cele cinci institute economice din Germania prognozează o creştere a economiei de 4,8%, de la 3,9% anterior, apreciind că economia va ajunge la utilizarea normală a capacităţii în cursul anului, în urma atenuării graduale a efectelor pandemiei."Provocările reprezentate de schimbările climatice şi expansiunea mai redusă a economiei, în urma diminuării forţei de muncă, vor reduce oportunităţile de consum", a apreciat Oliver Holtemoeller de la IWH.Industrială globală este afectată de deficitul de componente, de problemele de transport şi de lipsa containerelor de marfă. Şi criza de pe piaţa forţei de muncă afectează redresarea, după criza provocată anul trecut de pandemie.Şi Fondul Monetar Internaţional şi-a revizuit estimările privind creşterea economică a Germaniei în 2021, până la 3,1%, cu o jumătate de punct procentual mai puţin decât estima în luna iulie a acestui an.Cele mai recente date statistice, publicate săptămâna trecută, arată că volumul exporturilor Germaniei a scăzut în luna august pentru prima dată în ultimele 15 luni, ca urmare a problemelor apărute de-a lungul lanţurilor de aprovizionare care afectează întreaga economie mondială.