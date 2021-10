Estonian Anett Kontaveit strides into Transylvania Open quarterfinals

Second-seeded Anett Kontaveit of Estonia booked her place in the quarterfinals of the WTA 250 Transylvania Open taking place at the BT Arena in Cluj-Napoca, after defeating Thursday evening Belgian Alison van Uytvanck 6-3, 6-4 in an hour and 10 minutes.

Kontaveit will next face off with Ukrainian Anhelina Kalinina.

Thursday's results:

Singles, R16

Marta Kostyuk (Ukraine / N.6) - Mona Barthel (Germany) 6-4, 6-4

Rebecca Peterson (Sweden) - Irina Bara (Romania) 6-0, 6-3

Emma Raducanu (UK / N.3) - Ana Bogdan (Romania) 6-3, 6-4

Simona Halep (Romania / N.1) - Varvara Gracheva (Russia) 6-4, 6-2

Anett Kontaveit (Estonia / N.2) - Alison van Uytvanck (Belgium) 6-3, 6-4

Doubles, quarterfinals

Aleksandra Krunic (Serbia) / Lesley Pattinama Kerkhove (Netherlands / N.2) - Alexandra Ignatik / Andreea Prisacariu (Romania) 6-3, 6-7 (8), 10-8

Natela Dzalamidze (Russia) / Kaja Juvan (Slovenia) - Lyudmyla Kichenok / Marta Kostyuk (Ukraine) 6-4, 3-6, 10-7

Irina Bara (Romania) / Ekaterine Gorgodze (Georgia) - Alena Fomina / Ekaterina Yashina (Russia) 7-5, 6-3

Friday's schedule

Central court (12:00)

Monica Niculescu / Gabriela Ruse (Romania / N.3) - Irina Begu / Andreea Mitu (Romania), quarterfinals, not before 14:00

Rebecca Peterson (Sweden) - Lesia Tsurenko (Ukraine), quarterfinals, not before 16:00

Anhelina Kalinina (Ukraine / N.8) - Anett Kontaveit (Estonia / N.2), quarterfinals, not before 18:00

Simona Halep (Romania / N.1) - Jaqueline Cristian (Romania), quarterfinals

Emma Raducanu (UK / N.3) - Marta Kostyuk (Ukraine / N.6), quarterfinals